Экс-должностное лицо предприятия «Крымэнерго» предстанет перед судом. Ответит за взятки

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела эксплуатации и ремонта приборов учета структурного подразделения «Крымэнерго». Она обвиняется в получении взяток за способствование в силу должностного положения действий в пользу представляемых взяткодателем лиц в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

Установлено, что летом 2023 года к начальнику отдела обращались посредники, которые планировали получать прибыль при оказании гражданам платных услуг по обустройству электроприборов в короткие сроки. За ускорение процедуры тестирования приборов учета потребляемой электроэнергии должностное лицо «Крымэнерго» получала денежное вознаграждение, обозначая таксу за счетчики электроэнергии и отдельно счетчики трансформатора тока, — рассказали в Следственном комитете.

В результате противоправных действий начальница отдела получила от граждан почти 300 тысяч рублей за ускоренное подключение приборов учета.

Преступная деятельность должностного лица была выявлена сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Крым. Проведен значительный объем следственной работы и экспертиз, собрана вся необходимая доказательственная база. Вину в совершенном преступлении обвиняемая признала, — сообщили в Следкоме.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении взяткодателей ранее также были направлены в суд.

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