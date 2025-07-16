Экс-глава Красноперекопска и его заместитель предстанут перед судом по обвинению в коррупции

Управлением по расследованию особо важных установлено, что в 2020 году между администрацией и коммерческой организацией были заключены муниципальные контракты на благоустройство общественных территорий города Красноперекопска на сумму свыше 89 млн. рублей.

Действующий на тот момент глава города поручил своему первому заместителю, курирующему сферу строительства и благоустройства, указать директору этой фирмы на необходимость передать ему денежные средства в размере 1 520 000 рублей за принятие работ без замечаний, своевременное перечисление бюджетных денежных средств на расчетный счет подрядчика и общее покровительство, выражающееся в возможности заключения последующих муниципальных контрактов администрацией с коммерческой организацией. А на полученные средства должностное лицо поручил приобрести ему автомобиль, что и было в дальнейшем сделано. В последующем глава распорядился автомобилем по собственному усмотрению, зарегистрировав его на родственника, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства.