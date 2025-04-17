Экс-главу МЧС Крыма приговорили к 5,5 года колонии по делу о взятках

Бывший глава МЧС Республики Крым Сергей Садаклиев приговорен к 5,5 года колонии строгого режима и штрафу в 1,75 млн рублей за взяточничество, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

5 августа 2024 глава МЧС Республики Крым Садаклиев, возглавлявший министерство с 2021 года, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Позже он был арестован Киевским районным судом по ч. 1 ст. 283.2 (нарушение требований по защите государственной тайны), п. «е» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности) УК РФ.

Суд назначил фигуранту наказание в виде пяти лет и шести месяцев колонии строгого режима и штрафа в размере 1,75 млн рублей по статье 290 УК РФ (получение взятки) по материалам управления ФСБ России по Республике Крым. Он заключил досудебное соглашение со следствием, — сказал собеседник агентства.

Суд также запретил Садаклиеву на семь лет занимать руководящие должности. При этом Садаклиев все еще является фигурантов двух уголовных дел о нарушении требований по защите гостайны и превышении полномочий.

источник: ТАСС