Экс-губернатор Севастополя Овсянников побаивается не лондонского суда, а «российских спецслужб»

Королевский суд района Сазерк отклонил аргументы защиты задержанного в Великобритании экс-губернатора Севастополя (2016-2019) и бывшего заместителя главы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова о том, что его жизнь может находиться в опасности из-за деятельности российских спецслужб. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания, где прошли предварительные слушания по делу Овсянникова, обвиняемого в нарушении санкционного режима.

Вы утверждаете о наличии угрозы, но я не вижу риска в том, что информация о его месте проживания будет в открытом доступе. Вы не привели подтверждающих свидетельств, — заявил судья Тони Баумгартнер.

Он отметил, что в случае появления таких свидетельств обвиняемый был бы отправлен под арест для его собственной безопасности. В ходе судебного заседания стало известно, что бывший российский чиновник проживает в районе Ламбет на юге Лондона.

Таким образом судья отклонил просьбу адвоката Овсянникова Тоби Кэдмена. Он попросил суд не раскрывать публично детали о месте проживания Овсянникова в Великобритании на основании статей 2 («Право на жизнь») и 8 («Право на уважение частной и семейной жизни») Европейской конвенции по правам человека.

Следующее судебное заседание по этому делу состоится 19 марта.