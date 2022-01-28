реклама крым
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Следственный комитет Крыма и Севастополя | Экс-начальник одного из управлений администрации Керчи подозревается в получении взятки

crimeapress_news



реклама в крыму
Экс-начальник одного из управлений администрации Керчи подозревается в получении взятки

Экс-начальник одного из управлений администрации Керчи подозревается в получении взятки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 20:29 28.01.2022

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника одного из отделов управления единого заказчика администрации Керчи. Он подозревается в получении взятки (ч.2 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, весной 2021 года подозреваемый получил от директора одного из предприятий взятку в размере 115 тысяч рублей за своевременное приятие объема выполненных работ по заключенным контрактам и их последующую своевременную оплату. Ранее между администрацией города Керчи и предприятием были заключены 5 муниципальных контрактов на производство строительных работ по благоустройству территории города общей стоимостью более 453 млн. рублей, — сообщили в Следкоме.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных сотрудников УФСБ и МВД.

Узнайте больше:  Следком и прокуратура проводят проверку по факту высадки ребенка водителем автобуса в Керчи

Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий с возложением ряда ограничений. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.