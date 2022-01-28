Экс-начальник одного из управлений администрации Керчи подозревается в получении взятки

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника одного из отделов управления единого заказчика администрации Керчи. Он подозревается в получении взятки (ч.2 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, весной 2021 года подозреваемый получил от директора одного из предприятий взятку в размере 115 тысяч рублей за своевременное приятие объема выполненных работ по заключенным контрактам и их последующую своевременную оплату. Ранее между администрацией города Керчи и предприятием были заключены 5 муниципальных контрактов на производство строительных работ по благоустройству территории города общей стоимостью более 453 млн. рублей, — сообщили в Следкоме.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных сотрудников УФСБ и МВД.

Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий с возложением ряда ограничений. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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