Экс-начальник отдела управления капстроя администрации Ялты обвиняется в получении взятки  

Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю предъявлено обвинение бывшему начальнику производственно-технического отдела управления капитального строительства администрации Ялты в получении взятки должностным лицом в крупном размере (п. «в» ч.5 ст.290УК РФ).

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что с августа 2022 по март 2023 года действующая на тот момент сотрудница получила от представителя строительной фирмы, которая являлась подрядчиком при выполнении муниципальных контрактов по реконструкции детских садов, 400 тысяч рублей за общее покровительство, корректировку актов выполненных работ, оказание влияния на других должностных лиц администрации и ускорение оплаты. Деньги начальнику отдела были перечислены на банковскую карту, после чего женщина потратила их на личные нужды, — сообщили в Следкоме.

Противозаконная деятельность выявлена в ходе оперативных мероприятий сотрудниками УЭБиПК МВД России по Республике Крым.

В настоящее время следователем от обвиняемой получены признательные показания, которые были подтверждены ею в ходе следственного эксперимента на месте совершения преступления, — уточнили в Следственном комитете.

Также в рамках расследования уголовного дела следствием будет дана процессуальная оценка действиям взяткодателя. Продолжается работа по сбору и закреплению доказательственной базы.