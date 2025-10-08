Экс-посол США: Украина не вернёт Крым в скором времени и тем более военным путем

По его словам, любые попытки силового захвата регионов «не принесут устойчивого результата», а ставка Запада должна быть сделана на долгосрочную политико-экономическую стратегию. Он допустил, что со временем Крым и Донбасс могут снова войти в состав Украины.

Не военным путем, не путем нападения на российские войска в Донбассе или в Крыму. По крайней мере, не в ближайшее время. Это то, что Западная Германия сделала с Восточной Германией, – отметил он.

Американский дипломат также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сам «не знает, чего хочет». По мнению Тейлора, у Трампа нет определенной стратегии и четких планов, но он, тем не менее, открыл оборонным компаниям возможность поставок оружия на Украину.

Я не думаю, что Трамп действительно знает, чего хочет, что есть какая-то грандиозная стратегия. Я пытаюсь подтолкнуть администрацию (США – ред.) и всех к тому, чтобы они заняли позицию поддержки Украины. По крайней мере он открыл нам, оборонным компаниям, доступ к поставкам оружия европейцам и украинцам, чего раньше не было, – рассказал Тейлор.

Он также поделился планами по размещению иностранных войск на Украине с целью «гарантии безопасности» после перемирия. По его словам, США готовы предоставить Киеву солдат и другую военную поддержку.

Я сейчас говорю о перемирии, а не о прекращении огня. В контексте перемирия американцы – Трамп и Рубио – обязались обеспечить авиацию коалиции желающих, а также, вероятно, командование и управление, воздушную логистику и разведку, тоже в частности с воздуха, – сказал Тейлор.

Европейцы же, как уточнил дипломат, готовы разместить войска на территории Украины. Однако, по его мнению, в поддержке авиации США не будет необходимости – военные силы можно будет сосредоточить в Румынии, Польше, Болгарии и Германии.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог призвал власти Украины де-факто принять потерю части территорий ради прекращения огня, однако отметил, что в долгосрочной перспективе ситуация может измениться.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО.

источник: РИА Новости Крым