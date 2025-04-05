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Экс-сенатор и народный артист РФ написали свой вариант гимна Крыма
источник фото: © Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Экс-сенатор и народный артист РФ написали свой вариант гимна Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 21:42 05.04.2025

Народный артист РФ Илья Резник и бывший сенатор от Крыма Ольга Ковитиди написали свой вариант нового гимна Республики и представили его в конкурсную комиссию Госсовета Крыма. Об этом с воем Telegram-канале написала глава администрации Ялты Янина Павленко.

Илья Рахмиэлевич в соавторстве с сенатором Совета Федерации от Крыма в 2014-2024 годах Ольгой Ковитиди написали гимн (Ольга Федоровна – автор музыки к нему). Их совместное произведение будет направлено в конкурсную комиссию Госсовета для участия в творческом конкурсе на лучший проект нового Государственного Гимна республики, – сообщает глава «столицы счастья».

Ранее первый зампредседателя Госсовета Крыма, глава конкурсной комиссии Сергей Цеков рассказал РИА Новости Крым, что в конкурсе на новый гимн Крыма представлены композиции авторов со всей России, в том числе из самой республики. Также сообщалось, что к 23 марта комиссия по проведению творческого конкурса на лучший проект государственного гимна Крыма провела предварительное прослушивание 11 конкурсных композиций из 20 заявленных. Композиции были представлены с соблюдением анонимности, без указания имен авторов музыки и текста.

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Конкурс на новый гимн республики стартовал 1 декабря 2024 года и продлится до июня 2025. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков. Ранее он отмечал, что существующий гимн уже «выполнил свою историческую роль». В новом варианте, по его словам, должна быть выражена любовь к Крыму, отображена его история и связь с Россией.

источник: РИА Новости Крым

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