Экс-сенатор и народный артист РФ написали свой вариант гимна Крыма

Илья Рахмиэлевич в соавторстве с сенатором Совета Федерации от Крыма в 2014-2024 годах Ольгой Ковитиди написали гимн (Ольга Федоровна – автор музыки к нему). Их совместное произведение будет направлено в конкурсную комиссию Госсовета для участия в творческом конкурсе на лучший проект нового Государственного Гимна республики, – сообщает глава «столицы счастья».

Ранее первый зампредседателя Госсовета Крыма, глава конкурсной комиссии Сергей Цеков рассказал РИА Новости Крым, что в конкурсе на новый гимн Крыма представлены композиции авторов со всей России, в том числе из самой республики. Также сообщалось, что к 23 марта комиссия по проведению творческого конкурса на лучший проект государственного гимна Крыма провела предварительное прослушивание 11 конкурсных композиций из 20 заявленных. Композиции были представлены с соблюдением анонимности, без указания имен авторов музыки и текста.

Конкурс на новый гимн республики стартовал 1 декабря 2024 года и продлится до июня 2025. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков. Ранее он отмечал, что существующий гимн уже «выполнил свою историческую роль». В новом варианте, по его словам, должна быть выражена любовь к Крыму, отображена его история и связь с Россией.

источник: РИА Новости Крым