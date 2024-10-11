Экс-сотрудники ДПС Севастополя предстанут перед судом по обвинению в должностных преступлениях

Бывшие сотрудники ДПС Севастополя предстанут перед судом по обвинению в коррупционных и должностных преступлениях. По информации пресс-службы регионального управления Следкома, завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших инспекторов дорожно-постовой службы и бывшего инспектора группы по исполнению административного законодательства отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Севастополю. Они обвиняются в групповом вымогательстве и получении взяток в значительном размере, мошенничестве в сфере страхования и злоупотреблениях должностными полномочиями (п.п. «а», «б» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 159.5, ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Следственным отделом по Гагаринскому району установлено, что в конце 2022 года действующие на тот момент сотрудники полиции получали взятки в размере от 30 до 40 тыс. рублей за непривлечение водителей, совершивших ДТП и скрывшихся с места аварии, к ответственности. Кроме того, один из фигурантов, инсценировав ДТП с участием личного транспортного средства, подготовил документы, придав им с использованием служебного положения видимость законности. По представленным в январе 2024 года в страховую компанию подложным документам сотрудник незаконно получил по договору обязательного страхования 400 тыс. рублей, — отметили в Следственном комитете.

Преступная деятельность фигурантов была выявлена и пресечена службой безопасности УМВД по городу Севастополю во взаимодействии с коллегами из республиканского УФСБ.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, выполнены все необходимые следственные действия. Органом предварительного следствия дана оценка действиям взяткодателей и приняты меры к возмещению причиненного ущерба. С утвержденным прокуратурой обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд.

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