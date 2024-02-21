Экс-судья из Анапы был объявлен в розыск и задержан в Крыму. Подозревается в мошенничестве

Следователем по особо важным делам ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю был объявлен в федеральный розыск бывший мировой судья судебного участка № 2 города Анапы Краснодарского края, в отношении которого Председателем Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкиным возбуждено и расследуется уголовное дело по обвинению в покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

Установлено, что в одном из московских кафе бывший судья пообещал знакомому гендиректору фирмы, в отношении которого УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю расследовалось уголовное дело, через свои знакомства решить вопрос о прекращении его преследования. На предложение коммерсант согласиться не успел в связи с его задержанием. Однако после направления дела в суд бывший судья вновь встретился с гендиректором фирмы в Алуште, заверив, что может решить вопрос с назначением условного либо минимального срока. Для придания видимости на деньги обвиняемого он даже съездил в Москву, убедив его в договоренности с должностными лицами судебной системы столицы и Крыма, которым за содействие необходимо передать 6 млн. рублей. Вместе с тем бывший судья не имел возможности повлиять на приговор и никому не намеревался передавать деньги за разрешение ситуации, — рассказали в Следкоме.

В Симферополе экс-судья обманным путем получил от коммерсанта часть требуемой суммы, а чтобы скрыть противоправность своих действий — составил два экземпляра расписки о получении денег якобы в долг. После мужчина был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Однако, спустя время, злоумышленник скрылся от правоохранительных органов. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю.

И сегодня же сало известно о задержании подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФСБ.

Задокументирована и пресечена противоправная деятельность мирового судьи в отставке, который мошенническим способом пытался получить свыше 6 млн. рублей от фигуранта уголовного дела – финансового директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в хищении 8 млн. рублей, — говорится в сообщении.

Интересное уточнение от оперативников ФСБ: как экс-судья «давил» на коммерсанта. Из 6 миллионов рублей взятки 4 миллиона «предназначались для должностных лица Верховного суда», эту сумму нужно было передать сразу, а вот оставшаяся часть денег – для «Управления Судебного департамента в Республике Крым», вносить ее — перед вынесением приговора. Убедительно? Понятно, что мировой судья в отставке понимал, что у него нет никакой возможности повлиять на решение суда, и передавать деньги он никому не планировал. Собственно, жадность мошенника и сгубила.

После получения денежных средств в виде купюры номиналом 5 тыс. рублей и муляжа денежных купюр, в целом имитирующих 4 млн. рублей, мошенник был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Таким образом он не смог довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение 6 млн. 70 тысяч рублей, — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по РК и г. Севастополю.

В данных действиях мирового судьи в отставке следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России (покушение на мошенничество: умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере). По данной статье ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.