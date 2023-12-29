Экскурсии в праздники: новые артефакты в серии капсульных выставок «Херсонес от Альфы до Омеги»

В малом зале Античной экспозиции музея-заповедника продолжает свою работу цикл уникальных выставок, организованный в соответствии с греческим алфавитом. Представленный артефактами «словарь древнего города» не только дает возможность продемонстрировать наиболее характерные херсонесские находки, но и в занимательной форме знакомит с историей и культурой города двух тысячелетий.

С 30 декабря по 28 января в малом зале Античной экспозиции будет открыта выставка «Херсонес от Альфы до Омеги. Ж». Седьмая буква русского алфавита станет поводом для знакомства с такими понятиями, как «жертвоприношение», «житийная икона» и «живопись». Посетители выставки смогут увидеть херсонесские экспонаты из железа, каменные жернова и жертвенники.

Приходите и открывайте для себя древний город, изучая подлинные артефакты – свидетели его многовековой истории. Ознакомиться с новой капсульной выставкой можно со вторника по воскресенье с 09:00 до 17:00. Вход свободный. Изучайте «Херсонес от Альфы до Омеги. Ж», а уже в феврале вас будут ждать новые буквы и новые выставки цикла! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»