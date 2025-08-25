Экскурсионный поток в Севастополь увеличился почти втрое

Уже можно констатировать, что в этом году туристический сезон в Севастополе состоялся: по сравнению с 2024 годом экскурсионный поток увеличился почти втрое, туристический поток, по оперативным данным, – на 52%, – написал губернатор.
По его словам, увеличение турпотока связано в том числе с тем, что в городе созданы новые точки притяжения – такие как музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес». Также Развожаев отметил эффективность мер поддержки, которыми пользуются предприниматели в сфере туризма и проинформировал о встрече с представителями отрасли, где обсуждался в частности и это вопрос.
За полгода Севастополь посетили 142,9 тысячи туристов, что на 50% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщала ранее пресс-служба правительства города.
источник: РИА Новости Крым
