25.08.2025

Экскурсионный поток в Севастополь увеличился почти втрое, а туристический – наполовину. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам визита в город министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Уже можно констатировать, что в этом году туристический сезон в Севастополе состоялся: по сравнению с 2024 годом экскурсионный поток увеличился почти втрое, туристический поток, по оперативным данным, – на 52%, – написал губернатор.

По его словам, увеличение турпотока связано в том числе с тем, что в городе созданы новые точки притяжения – такие как музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес». Также Развожаев отметил эффективность мер поддержки, которыми пользуются предприниматели в сфере туризма и проинформировал о встрече с представителями отрасли, где обсуждался в частности и это вопрос.

За полгода Севастополь посетили 142,9 тысячи туристов, что на 50% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщала ранее пресс-служба правительства города.

источник: РИА Новости Крым

