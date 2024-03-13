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Экскурсовод разработал патриотический тур «С Президентом по у»
Фото: Kremlin.ru

Экскурсовод разработал патриотический тур «С Президентом по Крыму»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:39 13.03.2024

В преддверии празднования десятой годовщины Крымской весны краевед и сертифицированный экскурсовод Иван Коваленко представил познавательный патриотический тур «С Президентом по Крыму».

В течение нескольких дней экскурсанты посетят места, связанные с пребыванием в разное время в Крыму Президента России. Ожидается, что туристы смогут побывать на горе Митридат, в аэропорту Симферополя, в Ханском и Ливадийском дворцах, на Малаховом кургане, в подвалах винзавода «Массандры».

Также в программу тура будет включено посещение мест, связанных с судьбоносным периодом истории нашего полуострова, и общение с непосредственными участниками Крымской весны.

Я думаю, что данный тур сможет объяснить нашим гостям значение тех переломных событий «Крымской Весны» для нас, жителей полуострова. И осознать личное участие Президента России в сохранении мира на полуострове и его дальнейшего экономического развития, – рассказал Иван Коваленко.

Иллюстрации —  Компас Крыма  

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