Экскурсоводы Крыма — победители Международного конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы»

Лучший менеджер туризма – Светлана Бараухина (Генеральный директор ООО Крымское бюро путешествий и экскурсий).

Лучший экскурсовод в ином населённом пункте на территории Российской Федерации и Республики Беларусь – Алина Волын, Марина Елисеева, Ольга Пивненко (выпускники программы «Школа экскурсоводов», экскурсоводы «Крымского бюро путешествий и экскурсий»), и Евгений Чепига.

Лучший экскурсовод в Городе-Герое на территории Российской Федерации и Республики Беларусь — Кристина Синкявичус (г. Керчь), Елена Шевченко (г. Керчь).

Как пояснила Светлана Бараухина, победители сейчас регистрируются на электронной платформе, размещают на ней свои экскурсии, где все желающие смогут бесплатно на них зарегистрироваться. Менеджеры туризма будут решать организационные вопросы и координировать работу экскурсоводов.

С 5 по 18 мая победители выступят гидами и координаторами на экскурсиях по местам боевой и трудовой славы времён Великой Отечественной войны и отправятся в путь, чтобы рассказать о подвигах героев прошлого.

Проект объединил участников из всех регионов России и Беларуси, а сообщество «Проводники смыслов. Экскурсоводы» уже насчитывает 12 000 профессионалов, сохраняющих историческую память.

Конкурс «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» объединил как профессиональных, так и начинающих специалистов экскурсионной сферы – гидов-экскурсоводов, педагогов и студентов профильных специальностей, краеведов.

По информации пресс-службы Минкурортов РК