Эксперт: граждане Америки и Европы резко заинтересовались покупкой недвижимости в Крыму

По его словам, в последнее время в Крыму «сильно возросло количество заявок из Канады, Америки, Европы».

Интерес резко возрос у данной категории. На сегодняшний день их составляет 3% от общего потока. Однако нас удивляет само появление такого сегмента клиентов — раньше их было ноль, – отмечает Цехин.

По его мнению, этому способствовало изменение новостной повестки в Евросоюзе, Канаде и Америке с приходом к власти в США Дональда Трампа.

Когда медиа начали говорить о том, что Крым уже предметом торга не является, что Россия впереди и тенденции идут к тому, что конфликт скоро завершится, аудитория русскоговорящая, которая живет за рубежом, начала очень пристальное уделять внимание Крыму и оставлять заявки, интересоваться, что и сколько стоит, – сказал эксперт.

Многие иностранцы покупают дома и земельные участки под строительство «для жизни» на юго-востоке Крыма, в частности, в районе Судака, отметил он. По словам Цехина, там «уже формируется некое сообщество переселенцев из Германии», так как «эта часть полуострова им очень нравится».

А в Ялте, Алуште они приобретают недвижимость для сдачи в аренду. Это какие-то квартиры либо апартаменты для того, чтобы формировать себе небольшой пассивный доход к пенсии, – добавил эксперт.

Желающих купить недвижимость в Крыму, по словам Цехина, за рубежом гораздо больше, чем иллюстрирует статистика приобретений, но у многих иностранцев возникают трудности, которые тормозят процесс или делают его невозможным.

Многие из них не могут приобрести недвижимость, потому что не имеют российского паспорта, несмотря на то, что русскоговорящие. А в Крыму это могут только граждане Российской Федерации либо иностранные граждане дружественных стран, таких как Белоруссия, Узбекистан, – пояснил он.

Во многих странах иностранцам запрещено покупать землю, поэтому отсутствие такой возможности в российском Крыму зарубежных клиентов не удивляет, но из-за невозможности купить квартиры «они, конечно, расстраиваются», однако отчаиваются не все – ищут пути решения, заметил Цехин.

У многих из них есть родственники с российскими паспортами. Поэтому обычно эта ситуация решается таким образом, что оформляется недвижимость на каких-то родственников, которые имеют российские паспорта. Либо даже некоторые потенциальные покупатели находятся в стадии получения гражданства, – рассказал он.

Но самой большой проблемой на сегодняшний день является не отсутствие у иностранного покупателя паспорта РФ, а невозможность в нынешних условиях вывести деньги со счетов в банках своей страны, сказал Цехин.

Есть некоторые страны, которые более лояльно относятся к криптовалютам. Есть различные пути решения переводов. Однако все-таки часто именно это является причиной того, что клиент не может приобрести недвижимость в Крыму, – заключил эксперт.

Ранее руководитель филиала агентства недвижимости Евгений Кошелев спрогнозировал рост спроса и цен на квартиры на вторичном рынке жилья в Крыму более чем на 20% до конца 2025 года.

источник: РИА Новости Крым