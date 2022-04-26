Эксперт: индивидуализация тарифов вопреки кризису «держит» стоимость ОСАГО в РФ

Экономическая ситуация в России по-прежнему остается напряженной – инфляция, согласно данным ЦБ РФ, может составить 22% в 2022 году. Множество товаров, включая запчасти от большинства иностранных производителей, стали недоступны или выросли в цене в 2–3 раза. Но несмотря на все негативные факторы, страховщикам удается поддерживать стабильную цену ОСАГО, о чем говорят данные Российского Союза Автостраховщиков (РСА) по средней премии ОСАГО за прошедшие январь-март.

Такой результат стал возможен во многом благодаря индивидуализации тарифов «автогражданки», начавшей работать благодаря внесению соответствующих поправок в закон об ОСАГО. Страховщики начали применять индивидуальные тарифные факторы при расчете стоимости ОСАГО для каждого конкретного водителя с сентября 2020 года. Система показывает свою высокую эффективность по сей день: страховщики снижают тарифы для хороших автомобилистов и увеличивают стоимость страховки для лихачей с повышенным уровнем рисков. Именно аварийность является одним из главных показателей, на который обращают внимание страховщики при индивидуальном расчете цены полисов «автогражданки». Чем более аккуратно автовладелец ведет себя на дорогах, тем дешевле для него становится ОСАГО. Статистика показывает, что безаварийных водителей в нашей стране большинство – их 95% по информации РСА.

Свежие данные по размеру средней страховой премии за январь-март 2022 года от РСА демонстрируют такую статистику: в большинстве регионов стоимость полисов осталась на прежнем уровне, либо снизилась. Например, в Санкт-Петербурге стоимость полисов снизилась на 0,39% (с 7 597 руб. до 7 568 руб.), в Московской и Ленинградской областях цена осталась практически на прежнем уровне: с 7 245 руб. до 7 277 руб. (на 0,45%) и с 5 934 руб. до 5 976 руб. (на 0,71%) соответственно.

Снижение стоимости полисов ОСАГО также увидели автовладельцы множества крупных регионов. Так, для жителей Приморья средняя страховая премия снизилась на 3,11% (с 5 995 руб. до 5 809 руб.). В Забайкальском крае цена «автогражданки» упала на 5,59% — с 2 912 руб. до 2 749 руб. Для водителей Амурской области стоимость полисов ОСАГО понизилась на 4,08% (с 6 146 руб. до 5 895 руб.). В Дагестане средняя цена полисов обязательного автострахования в марте составила 4 881 руб., что на 3,6% ниже, чем в январе (5 064 руб.). в Москве средняя цена «автогражданки» увеличилась, но всего на 0,2% — с 8 035 руб. в январе до 8 051 руб. в марте. Значительно увеличилась средняя премия лишь в Ненецком автономном округе — на 13,8% (с 4432 до 5042 рублей).

В перспективе курс на дальнейшую индивидуализацию тарифов поможет сохранить подобные результаты и позволить страховщикам продолжать поощрять безаварийных водителей, считает Евгений Уфимцев, исполнительный директор РСА.

Законодатели вместе с Центральным банком РФ и РСА планируют придерживаться заданного курса на индивидуализацию и вести планомерную совместную работу по совершенствованию тарифной системы. Это крайне важно в текущей ситуации, потому что предпринятые ранее меры сегодня действительно показывают свою высокую эффективность и позволяют сегменту ОСАГО продолжать выполнять свою социальную функцию, при этом не вынуждая безаварийных автовладельцев платить за убытки от лихачей и таксистов. Когда в марте индекс потребительских цен вырос примерно на 2% по данным Росстата, средняя стоимость ОСАГО напротив показала снижение до 21% в сравнении с январской для автовладельцев из 23 регионов. В целом же средняя премия по РФ за март составила 5 814 рублей, что всего на 149 рублей выше показателя начала года. Учитывая сложную экономическую ситуацию и тенденцию резкого роста стоимости запасных частей – это достаточно хороший показатель, — подчеркивает Евгений Уфимцев.

Источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»