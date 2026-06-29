Эксперт: как крымчанам бороться с кибератаками в интернете

В разы увеличилось число информационных атак на Россию и, в частности, на Крым, на фоне попыток дестабилизировать ситуацию ударами беспилотников. О взаимосвязи этих процессов и способах противостояния врагу в виртуальном мире в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал куратор и ведущий преподаватель по Интернет-разведке, поиску и анализу информации, известный как «КиберДед» Андрей Масалович.

Информационная война – это довольно дорого, ее затевают только в том случае, если нет ни малейшего шанса победить на поле боя. То есть если против вас затеяли информационную войну – на поле боя вы непобедимы, – выразил мнение гость эфира.

По словам «КиберДеда», вражеские силы пытаются атаковать там, где можно попытаться посеять панику.

ЦИПСО (Центры информационно-психологических операций Украины – ред.) вбрасывают тысячу тем, а на следующий день говорят – вот эти 10 вызывают у людей испуг. И начинают «расковыривать» их и распространять. Потом говорят – вот в этом регионе негативная реакция, будем бить по этому региону, – пояснил эксперт.

Главным противодействием этому является сохранение спокойствия и нераспространение непроверенной информации, подчеркнул спикер.

Не реагировать и не нажимать кнопку «репост», – посоветовал Андрей Масалович. – И чтобы выиграть в информационной войне, на происходящее надо смотреть со словами: «Все равно победим! Я сейчас занят, у меня СВО!

Просмотры: 13