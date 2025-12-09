В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский встретился в Лондоне с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. После этой встречи Зеленский сообщил, что украинская делегация презентует США новую версию мирного плана, состоящего из 20 пунктов, из которого убрали неприемлемые для Киева положения. Также он в очередной раз заявил, что Киев не готов обсуждать уступки территорий.

Эти переговоры в Лондоне – простой «междусобойчик», который к реальности имеет опосредованное отношение. Суть происходящего: Зеленскому очень не хочется умирать политически и физически. Мир на Украине – это для него гибель. Стармер, Макрон, Мерц – аналогично. Эти подельники вложили все, весь свой политический вес, и теперь ими движет геополитическая инерция, – констатирует Хроленко.

В этой связи подстрекаемый Европой Киев продолжает бессмысленно бросать в бой простых украинцев и тянет время, пытаясь «сокращать» мирный план Вашингтона и всячески иначе тормозить процесс урегулирования. В том числе, говорит эксперт, это касается территориальных вопросов, по которым Москва никогда не пойдет ни на какие компромиссы, а Киев не сможет этого изменить, поскольку ресурса Европы не хватит, а попытки украсть российские активы не удаются.