Эксперт: количество ДТП, оформленных по европротоколу, может дойти до отметки 85%

По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), количество фотофиксаций ДТП в декабре прошлого года увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем 2023 года – с 15,2 тысячи за ноябрь до 19,4 тысячи в декабре. Рост составил 27%.

Как уточнил президент РСА Евгений Уфимцев, в последнем месяце 2023 года доля фотофиксаций дорожно-транспортных происшествий, урегулированных по Европротоколу, составила 26,8%, когда еще в начале прошлого года она была 14,4%.

12 тысяч фотофиксаций в декабре было оформлено через «ДТП.Европротокол», что выше показателя использования приложения в ноябре на 31%. Через «Госуслуги.Авто» оформили 6,7 тысяч фотофиксаций, а это на 22% выше, чем в ноябре, – отмечает он.

В РСА также говорят о 3,3 тысячи извещений о ДТП в декабре, в то время как месяцем ранее их было 2,8 тысячи (на 18% меньше). Руководитель отдела клиентского обслуживания компании «Абсолют Страхование» Ольга Бакулина уточняет, что оформление заявления и подачу документов при урегулировании страхового случая по договору ОСАГО в электронной форме можно осуществлять сразу на месте происшествия, что особенно удобно, если получены незначительные повреждения транспортного средства.

Клиент может направить видео-, фото с повреждениями транспортного средства, а страховщик, сэкономив время клиента на организации осмотра и расчета ущерба специалистом независимой экспертизы, в минимальные сроки произведет денежную выплату или предложит натуральную форму возмещения, то есть ремонт, – прокомментировала эксперт.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Общество синих ведёрок» Петр Шкуматов оценивает статистику по количеству фотофиксаций ДТП как сугубо положительную. По его мнению, она свидетельствует о том, что страховщики сделали все правильно, а подключение приложения «Госуслуги.Авто» к упрощенной системе оформления ДТП очень сильно повлияло на популярность электронного европротокола.

Последний случай произошел с нами в середине января, когда человек из нашего сообщества попал в аварию. Это было небольшое ДТП, подходящее под оформление по европротоколу. Однако ни у кого из его участников не оказалось бланков. У водителей, которых они смогли остановить, бланков также не было. В итоге оба водителя установили «Госуслуги.Авто» и оформили ДТП за пять минут. Это намного быстрее и удобнее, чем заполнение бланка вручную, – говорит Петр Шкуматов.

По словам эксперта, рост количества фотофиксаций ДТП в декабре может быть связан с увеличением информированности автомобилистов о существовании электронного урегулирования.

К примеру, участники ДТП из моего примера не знали о том, что есть электронное урегулирование по ОСАГО, и они об этом узнали только от нас. И очень быстро разобрались, как им пользоваться, – рассказал он.

Также стоит отметить, что претензий по заявлениям на электронное урегулирование по ОСАГО со стороны страховых компаний, особенно с учетом фотофиксации ДТП по европротоколу, гораздо меньше. Потерпевший не сможет не зафиксировать то или иное повреждение, оно останется на фотографиях. Нельзя не отметить и хорошее покрытие сотовой связи и в целом распространение смартфонов у водителей. Петр Шкуматов предполагает, что в дальнейшем количество ДТП, оформленных по европротоколу, будет расти и дойдет до отметки 85%. Поскольку не нужно исключать категории людей, у которых либо нет смартфона, либо они не пользуются порталом Госуслуги. Также у части автомобилистов нет доверия к электронным сервисам и им важно, чтобы документ был в бумажном, а не электронном, виде.

Эксперт отметил, что в плане цифровизации страхования Россия находится в лидерах. С этим согласна и заместитель генерального директора по урегулированию ГК Зетта Страхование Наталия Ведмедь.

Мы идем хорошим темпом цифровизации процессов взаимодействия с клиентами. Остаётся пожелать только продолжения развития электронных сервисов и новых цифровых ресурсов межведомственного взаимодействия с госорганами для страховщиков. Это поможет сократить сроки рассмотрения обращений и минимизировать количество документов, которыми обмениваются страховщики и их клиенты, – рассказала она.

В Тинькофф Страхование отметили, что «цифровизация позволяет упростить процесс как для клиента, так и для страховой компании». Об этом рассказал и вице-президент РЕСО-Гарантия Игорь Иванов.

Мы поддерживаем введение электронных сервисов. Их внедрение позволяет компании оптимизировать бизнес-процессы, а клиенту – сэкономить время на подачу заявления о страховом событии. Возможность подачи электронного заявления на выплату по ОСАГО есть не только на Госуслугах, но и в Личном кабинете на сайте компании. Вместе с тем, мы не отказываемся и не планируем отказываться от классического способа подачи заявления через выплатной центр, поскольку он удобен тем, что сотрудники могут оказать помощь в заполнении заявления, проконсультировать по вопросам, связанным с наступившим страховым случаем, – отмечает эксперт.

По словам Петра Шкуматова, классические способы взаимодействия водителя и страховой актуальны для людей старшего поколения. В октябре прошлого года рабочая группа ОНФ «Защита прав автомобилистов» провела исследование «Отношение автовладельцев к электронному урегулированию убытков в ОСАГО». Согласно ему 67% респондентов в возрасте более 60 лет предпочли бы оформить ДТП с заполнением бумажного бланка от руки, в то время как 33% респондентов – онлайн с использованием мобильного приложения. Относительно способа компенсации ущерба по ОСАГО, то 61% водителей в возрасте свыше 60 лет хотели бы оформить заявление на получение возмещения лично в офисе страховой, а 39% – с помощью электронного сервиса по дистанционному урегулированию убытков по ОСАГО.

У пожилых людей (свыше 60 лет) совсем другая ментальность. Они выросли, сформировались в аналоговой среде, поэтому настроены консервативно в плане оформления аварии и страховых документов. Присутствуют факторы неумения использовать электронные сервисы, недоверия к ним, а также сложившиеся в молодости привычки. Однако старшее поколения также необходимо просвещать и обучать использованию электронных сервисов, – подытожил эксперт.

источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»