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Эксперт: переходит к вододефицитному периоду
фото: pikist.com

Эксперт: Крым переходит к вододефицитному периоду

Опубликовал: КрымPRESS в Водоснабжение Крыма 12:57 08.07.2024

Объем наполнения водохранилищ естественного стока Республики Крым в июне упал ниже средних показателей, регион переходит в вододефицитный период, сообщил ТАСС заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Илья Николенко:

За июнь этого года объем наполнения уменьшился на 17 млн куб. м, в настоящее время водохранилища естественного стока имеют фактический объем воды 176 млн куб. м. Средний показатель объемов наполнения водохранилищ за последние сорок лет — около 183,1 млн куб. м. То есть в июне этого года количество воды уже опустилось ниже среднего показателя. Это говорит о том, что Крым переходит от периода многоводного к вододефицитному. Этот год еще позволяет нам не беспокоиться, имеющихся водных ресурсов хватит на следующий год. Ну, а дальше, в 2026-27 годах, следует ожидать вододефицитные периоды. 

Ученый отметил, что в июне предыдущих двух лет в водохранилищах было существенно больше запасов — 216 млн куб. м воды в 2023-м и 230 млн куб. м в 2024-м.

Ранее в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что июнь был очень жарким и сухим, осадки носили исключительно локальный характер, что снизило уровень запасов воды. Значительный недобор осадков на протяжении последних трех месяцев вызвал резкое понижение уровня воды на всех реках.

По данным Госкомводхоза, на территории республики расположено 23 водохранилища общим объемом 398,4 млн куб. м: 15 водохранилищ естественного стока общим объемом 235,05 млн куб. м и восемь наливных, заполняемых из системы Северо-Крымского канала, общим объемом 145,35 млн куб. м.

источник: ТАСС

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