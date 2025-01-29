Эксперт: Крым побьет температурный рекорд 1900 года

По его словам, необычайно теплая погода в этом январе наблюдается на 70% территории России. В отдельных районах аномалия достигает 7–12 градусов.

И мы каждый день отмечаем серию из 20 – 30 температурных максимумов, которых не было за всю историю регулярных метеорологических наблюдений, насчитывающую более 100 лет, – сказал Тишковец.

В стороне от такой рекордной серии не остается и Крым, сказал эксперт.

Сегодня воздух разогреется в Симферополе до +15 градусов или около того. А это значит, что есть вероятность повтора рекорда для этого числа, 29 января, который держится с далекого 1936 года, – отмечает Тишковец.

Еще более впечатляющим для Крыма станет четверг, 30 января, когда столбики термометров в столице покажут +17.

Таким образом, падет прежний температурный максимум, который держится последние 125 лет: в 1900-м году в Симферополе было +16,4…То есть такой парный температурный рекорд ждет крымчан сегодня и завтра, – сказал эксперт.

31 января не отличится рекордом, но и в этот день тоже будет тепло – до +15.

И все эти дни – идеальная, солнечная, по-весеннему теплая погода. По-весеннему, потому что +15… +17 градусов — это, вообще-то, показатели апреля, – отмечает специалист.

По словам Тишковца, такая погода в Крыму, как и на большей части России, является результатом двойного влияния: антициклона и потока тропического воздуха – разогретых средиземноморских воздушных масс, которые несет в акваторию Черного моря плотная юго-западная тяга ветров.

Но на следующей неделе ожидаются кардинальные перемены в атмосфере. Это коснется всей Русской равнины, и юг нашей страны не останется в стороне… Зима будет огрызаться, – заключил эксперт.

Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая спрогнозировала резкое похолодание в Крыму уже к выходным.

источник: РИА Новости Крым