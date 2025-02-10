Эксперт Михаил Филиппов: дроны стали самым экономически выгодным способом вести войну

Атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в современном мире стали самым экономически выгодным и эффективным способом ведения военных действий, считает основатель и глава проекта всероссийского проекта «Архангел» по обучению пилотирования беспилотниками Михаил Филиппов.

Дешевый и максимально эффективный способ ведения войны. Дешевыми дронами уничтожается дорогая техника, которую делают годами. Самый большой урон наносят именно дроны, останавливая наступающие части. Используют всего две составляющие — наличие дронов и обученный личный состав. Один обученный расчет из четырех бойцов может уничтожить за год противостояния до 1 тыс. бойцов противника и сотни единиц техники. Экономика по потерям очевидна, учитывая лечение, реабилитацию, выплаты, новую технику. Таким способом выравнивается количественное превосходство в боевом духе, в технике, в количестве воинов, — рассказал он в беседе с ТАСС.

Филиппов отметил, что сейчас России необходимо ставить приоритетом развитие сферы БПЛА. По его мнению, Россия уже показала, что способна создавать и эффективно использовать беспилотную авиацию, однако сфере необходима ощутимая поддержка, в том числе финансовая.

В конце января президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 июня принять все документы для введения нового класса воздушного пространства РФ для упрощенного использования беспилотников. Он также отмечал, что для развития беспилотной авиации уже сейчас требуются перспективные разработки в области микроэлектроники, накопления и хранения энергии, новых материалов и систем искусственного интеллекта. Президент добавил, что нужно иметь суверенные решения по всем основным компонентам беспилотников, в том числе определить сроки и финансирование, необходимые для запуска серийного производства высокомощных и высокоемких накопителей энергии, что также является одним из важнейших вопросов развития отрасли.