Эксперт: объём неплатежей по ипотеке вырос в 1,5 раза

Одна из причин роста просроченной задолженности — повышение ставок по льготной ипотеке до рыночного уровня. Банкам запрещено повышать ставки по действующей ипотеке, но есть исключения.

Люди, покупающие строящееся жильё в ипотеку, столкнулись с трудностями в обслуживании кредитов, рассказали аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант». За 11 месяцев 2024 года объём просроченной ипотеки на новостройки вырос в 1,57 раза, следует из открытых данных Центробанка. На протяжении всего 2023 года темпы прироста просроченной задолженности по ипотеке не превышали 0,18%. Объём просроченной ипотеки увеличился на 3,2 млрд рублей, до 8,8 млрд.

Одна из причин роста неплатежей в том, что банки повысили ставки некоторым заёмщикам до рыночного уровня. Это связано с тем, что заёмщики перестали подходить под условия некоторых льготных ипотечных программ.

Аналитики напомнили, что банк может увеличить ставку по льготной IT-ипотеке, если заёмщик утратил право на участие в программе: уволился из IT-компании либо работодателя исключили из реестра аккредитованных IT-компаний.

Такие случаи уже отражены в статистике по просроченной ипотеке на первичном рынке, отметил гендиректор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов. Если заёмщик планировал выплачивать ипотеку на льготных условиях, а банк повышает ставку до рыночной, платёж становится неподъёмным.

Банкам запрещено повышать ставки по действующей ипотеке, но есть исключения. Изменение условий кредитования возможно в IT-ипотеке. Также банк может повысить ипотечную ставку при отказе от страхования. Таких случаев не очень много, но они вносят свой вклад в рост просроченной задолженности. Кроме того, в числе неплательщиков часто оказываются люди, купившие квартиру в новостройке по ипотечной программе от застройщика либо воспользовавшиеся программами рассрочки от застройщиков с ипотекой на часть суммы.

Главная причина роста объёма просроченной задолженности по ипотеке на первичное жильё — сложная ситуация на рынке недвижимости, говорит эксперт. На рынке регистрируется всё меньше сделок, а найти покупателя всё сложнее.

источник: ЦИАН