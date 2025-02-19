Эксперт: отмена акта о передаче Крыма Украине восстановит историческую справедливость

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«Подарок» Украине или хозяйственная необходимость
71 год назад, 19 февраля 1954 года, президиум Верховного Совета СССР издал указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР». В документе отмечалось, что решение принято с учетом «общности экономики, территориальной близости и тесных хозяйственных и культурных связей между Крымской областью и Украинской ССР».
То, что главным инициатором передачи полуострова Украине был первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совмина СССР Никита Хрущев, в один голос говорит подавляющее большинство специалистов. Но какие именно мотивы побудили советского лидера принять такое решение, историки и публицисты дискутируют до сих пор.
Известнейший историк Рой Медведев, например, убежден, что Хрущев «хотел сделать приятно Украине». А сын бывшего советского лидера Сергей Хрущев уверял, что в решении его отца отдать полуостров УССР «не было никакой политики», и что этот акт был «структурным и правильным» и объяснялось общностью экономики и необходимостью «восстановления Крыма после войны». Ряд историков полагает, что Хрущев еще и преследовал цель на заре своего правления получить сильную опору и поддержку в лице украинской партийной элиты, сделав им такой территориальный подарок.
По словам Андрея Никифорова, мотивы решения 1954 года до конца не ясны и вряд ли когда-то будут выяснены, потому что с рациональной точки зрения этот акт сложно объяснить. Если рассуждать о хозяйственных резонах, единственным более-менее серьезным аргументом «за», по словам Никифорова, можно считать будущее строительство Северо-Крымского канала. Но реализовать этот проект можно было бы и без передачи Крыма УССР, убежден историк.
В этой связи можно вспомнить, что в СССР был разработан и, продержись страна немного дольше, был бы реализован проект переброски воды из сибирских рек в Среднюю Азию. И никто при этом не говорил о том, что Сибирь отойдет среднеазиатским республикам или среднеазиатские республики войдут в состав Красноярского края или еще каких-нибудь территорий Сибири, — привел пример специалист.
Так или иначе, это был единый народно-хозяйственный комплекс Советского Союза, и нахождение в составе той или иной союзной республики какой-то территории никак не ограничивало ее развитие, указывает Никифоров.
Что касается версии о том, что Крым передали УССР из-за необходимости восстановления разрушенного и разоренного послевоенного полуострова руками украинцев, она, по мнению эксперта, не выдерживает никакой критики. Восстановление хозяйства Крымского полуострова произошло уже к концу четвертой пятилетки, то есть в 1952 году.
Незаконное решение
При этом незаконность акта 1954 года мало у кого вызывает сомнения. Эксперт по государственному праву Григорий Демидов отметил в комментарии РИА Новости Крым, что президиум Верховного Совета не был наделен полномочиями решать вопрос о передаче территорий, и решение выходило за пределы его полномочий.
Кроме того, с мнением жителей Крыма тогда совершенно никто не считался, что является прямым нарушением конституционных этнических, конфессиональных, культурных прав людей. Наконец, решение о передаче Крыма приняли, но границы ни РСФСР, ни УССР не изменили.
Фактически это говорит только о передаче управления территориями Киеву, и это опять же чистейшее нарушение Конституции, — констатировал специалист.
По словам Никифорова, очевидно, что вопросом юридической чистоты этой операции тогда «никто не заморачивался», хотя существовали Конституция СССР, права и обязанности союзных республик, которые необходимо было соблюдать.
Про Никиту Сергеевича (Хрущева – ред.) мы не зря говорили, характеризуя его эпоху как волюнтаризм. Вот здесь, в акте передаче Крыма Украине, этот волюнтаризм, так сказать, вырос во всей красе, — отметил политолог.
По мнению эксперта, если говорить о советском периоде в целом, что передача Крыма Украине не было уникальным в своем роде явлением административно-территориальной политики руководства Советского Союза. Например, по воле советского руководства в свое время в составе УССР оказались Донбасс и Харьковщина, никакого отношения к Украине не имевшие. То же касается территорий северного Казахстана, населенных в подавляющем большинстве русскими людьми, и многих других регионов бывшей огромной страны под названием СССР.
Восстановление справедливости
На нынешний наш политико-правовой статус это никак не повлияет, потому что он базируется на политической воле крымчан, выраженной недвусмысленно на общекрымском референдуме 2014 года. На основании этого приняты соответствующие законодательные акты, заключены договоры, и мы вернулись в Россию. То есть в политическом плане мы эту ошибку исправили. А вот юридически нужна оценка решения 1954 года, чтобы все точки над «i» в этом вопросе расставить, — пояснил политолог.
В марте 2024 года в Госдуму внесли законопроект о признании недействительным решения 1954 года, но до его рассмотрения в зале заседаний дело пока не дошло.
источник: РИА Новости Крым
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С тегами: Крым и Украина