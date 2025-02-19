Эксперт: отмена акта о передаче Крыма Украине восстановит историческую справедливость

71 год назад, 19 февраля 1954 года, президиум Верховного Совета СССР издал указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР». В документе отмечалось, что решение принято с учетом «общности экономики, территориальной близости и тесных хозяйственных и культурных связей между Крымской областью и Украинской ССР».

То, что главным инициатором передачи полуострова Украине был первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совмина СССР Никита Хрущев, в один голос говорит подавляющее большинство специалистов. Но какие именно мотивы побудили советского лидера принять такое решение, историки и публицисты дискутируют до сих пор.

Известнейший историк Рой Медведев, например, убежден, что Хрущев «хотел сделать приятно Украине». А сын бывшего советского лидера Сергей Хрущев уверял, что в решении его отца отдать полуостров УССР «не было никакой политики», и что этот акт был «структурным и правильным» и объяснялось общностью экономики и необходимостью «восстановления Крыма после войны». Ряд историков полагает, что Хрущев еще и преследовал цель на заре своего правления получить сильную опору и поддержку в лице украинской партийной элиты, сделав им такой территориальный подарок.

По словам Андрея Никифорова, мотивы решения 1954 года до конца не ясны и вряд ли когда-то будут выяснены, потому что с рациональной точки зрения этот акт сложно объяснить. Если рассуждать о хозяйственных резонах, единственным более-менее серьезным аргументом «за», по словам Никифорова, можно считать будущее строительство Северо-Крымского канала. Но реализовать этот проект можно было бы и без передачи Крыма УССР, убежден историк.

В этой связи можно вспомнить, что в СССР был разработан и, продержись страна немного дольше, был бы реализован проект переброски воды из сибирских рек в Среднюю Азию. И никто при этом не говорил о том, что Сибирь отойдет среднеазиатским республикам или среднеазиатские республики войдут в состав Красноярского края или еще каких-нибудь территорий Сибири, — привел пример специалист.

Так или иначе, это был единый народно-хозяйственный комплекс Советского Союза, и нахождение в составе той или иной союзной республики какой-то территории никак не ограничивало ее развитие, указывает Никифоров.

Что касается версии о том, что Крым передали УССР из-за необходимости восстановления разрушенного и разоренного послевоенного полуострова руками украинцев, она, по мнению эксперта, не выдерживает никакой критики. Восстановление хозяйства Крымского полуострова произошло уже к концу четвертой пятилетки, то есть в 1952 году.