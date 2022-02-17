Эксперт Павел Самиев: «Грядущие поправки качественно улучшат ОСАГО»

Генеральный директор аналитического центра «БизнесДром» Павел Самиев уверен, что отказ от учета износа при возмещении ущерба и увеличение лимита выплат по жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 млн – это давно назревшие изменения, которые необходимо вводить в ближайшее время. На сегодняшний день соответствующий законопроект находится в стадии разработки и обсуждается Минфином, Центробанком и Российским Союзом Автостраховщиков (РСА). Поправки в закон об ОСАГО, говорит эксперт, призваны решить сразу несколько проблем.

Во-первых, увеличение лимита выплат по жизни и здоровью до 2 млн рублей приравняет размер выплат по ОСАГО к остальным видам страхования, что несомненно сделает «автогражданку» более привлекательной в глазах автовладельцев. В случае ДТП пострадавший водитель может быть уверен в том, что суммы страховки будет достаточно, чтобы покрыть дорогостоящее лечение.

Во-вторых, отказ от учета износа будет значить, что водители, получающие денежную компенсацию на ремонт автомобиля, не столкнутся с амортизацией, которая в некоторых случаях уменьшает выплату на 50%.

Напомним, что учет износа предполагает снижение размера выплаты в зависимости от года выпуска автомобиля. При этом согласно статистике аналитического агентства «Автостат», средний возраст легковых автомобилей в России составляет 14 лет. Несмотря на это, денежный способ возмещения ущерба преобладает над натуральным – около 90% автовладельцев предпочитают получать компенсацию деньгами.

Очевидно, что отказ от учета износа существенно упростит жизнь пострадавшим в ДТП не по своей вине, т. к. им не придется переживать, что страховая выплата не покроет полную стоимость ремонта из-за амортизации.

Это давно назревшие инновации, которые качественно улучшат ОСАГО. Приведение максимального размера выплат по жизни и здоровью в соответствие с другими видами страхования безусловно выведет ОСАГО на новый уровень. Уход от учета износа тоже можно только поприветствовать, потому что амортизация создает массу проблем в первую очередь для автовладельцев, которые получают выплаты при ДТП. Отмена учета износа, мне кажется, будет позитивно воспринята страхователями прежде всего. Эти две основных поправки давно назрели, и мы надеемся, что они будут приняты в скором времени, — объясняет Павел Самиев.

Однако несмотря на очевидные преимущества, которые получат автовладельцы в результате принятия законопроекта, существуют опасения, что это вызовет существенный рост стоимости полисов. Автоэксперт уверен, что заявления о резком повышении стоимости при введении поправок – это не более, чем спекуляция. Безусловно, стоимость ОСАГО возрастет, однако для многих водителей она будет не столь ощутимой.

Небольшое увеличение будет, но для разных категорий страхователей в разной степени. Для кого-то это будут совсем несущественные изменения, для кого-то могут быть ощутимые в зависимости от категории водителя. Для высокорисковых водителей стоимость ОСАГО, конечно же, может вырасти значительно, но в рамках системы платы за риск, при которой аварийные владельцы платят больше, это более чем оправдано, — комментирует эксперт.

Помимо необоснованных страхов из-за возможного удорожания ОСАГО, некоторые публичные личности пытаются выставить грядущие поправки противоречащими либерализации, заявляя о том, что их нужно сделать опциональными. Тем не менее, такое решение создаст странную ситуацию на рынке обязательного автострахования, если каждый водитель будет выбирать, отказываться ли ему от учета износа или увеличивать размер выплат по жизни и здоровью.

Павел Самиев резюмирует:

Мне кажется, такого рода изменения опциональными быть не могут. В таких случаях должен быть фактор унификации, потому что иначе создастся хаотичная ситуация с точки зрения регулирования выплат, т. к. мы всё-таки говорим об обязательном страховании гражданской ответственности. Если бы речь шла о страховании имущества, например, где выплаты поступали бы на ремонт автомобиля непосредственного страхователя, можно было бы прибегнуть к опциональности. Однако речь идет о компенсации для другой стороны, пострадавшей в аварии по вине страхователя, для невиновного водителя, который потом будет на эти деньги ремонтировать свои машину и восстанавливать здоровье.

Источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»

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