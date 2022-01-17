Эксперт: Правительство может расширить льготную ипотеку на новые льготные категории граждан

Правительство регулирует спрос на жилье при растущих ставках при помощи льготных ипотечных программ и не исключает возможности расширения их действия на новые льготные категории, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Мы смотрим, как работает ипотека. Мы разогнали эту машину системной работой с губернаторами, ручным управлением строительством. (…) Сейчас ситуация более сложная, но мы должны искать механизмы, как мы будем из этого выходить. Может быть, расширять льготные категории граждан, — цитирует Марата Хуснуллина Интерфакс-Недвижимость .

Он подчеркнул, что спрос на запланированные 120 млн кв.м жилья в год возможен только при ежегодном росте доходов населения на 2,5%.

В этом году рост ставки Центробанка ставит определенную угрозу для развития этого рынка. Ипотека — в данном случае как регулятор. Ставку подняли, ипотеку мы понизили — деньги пришли на рынок, — пояснил вице-премьер.

При этом 47% населения, по данным правительства, все равно не смогут позволить себе ипотеку ни на каких условиях. Для этой части россиян будет развиваться рынок арендного жилья — как социального, так и коммерческого.

К тому же аренда повышает мобильность населения — а 30% опрошенных россиян, по словам вице-премьера, заявили о готовности переехать в другой регион.

По словам Хуснуллина, спрос на арендное жилье есть среди всех слоев населения, от самых богатых (люди приезжают в Москву и берут в аренду апартаменты) до самых дешевых — от приезжающих на заработки.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. Впоследствии программа была продлена до 1 июля 2021 года. Максимальная сумма кредита для жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях была установлена в размере 8 млн рублей, для остальных регионов РФ — в 3 млн рублей.

В июле власти решили продлить программу до июля 2022 года, но с корректировкой: повышением ставки до 7% и установлением максимальной суммы кредита на уровне 3 млн рублей для всех регионов, что резко снизило ее востребованность в регионах с наиболее дорогим жильем.

Как сообщалось, в настоящее время в правительстве РФ также обсуждается законопроект о выводе рынка арендного жилья из «серой зоны».

Мы хотим обелить действующий рынок аренды (жилья – ИФ). Тот рынок аренды, который сегодня находится в серой зоне и который нужно вводит из тени, чтобы обеспечить безопасность и качество тех арендных квартир, которые сдаются. И обеспечить абсолютную безопасность для того, кто снимает эту квартиру, — говорил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Источник: Интерфакс-Недвижимость

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