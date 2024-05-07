Эксперт: правообладатель недвижимости или его представитель может открыть свои персональные данные в ЕГРН

При желании правообладатель недвижимости или его законный представитель может открыть третьим лицам персональные данные в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом напомнила заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Валентина Кирлица.

Напомним, с 1 марта 2023 года за некоторыми исключениями персональные данные (ФИО) физических лиц, являющихся собственниками земельных участков и капитальных объектов, стали недоступны кому бы то ни было . Получить такие сведения стало возможно только с согласия самого собственника. В этой связи среди потенциальных покупателей недвижимости периодически возникают те или иные сопутствующие вопросы. Например, как убедиться, что продавец и владелец недвижимости является одним и тем же человеком? Или как проверить, что выставленный на продажу дом или участок действительно принадлежит конкретному лицу? Наиболее проверенный способ – заказать выписку из ЕГРН. Она позволит получить данные о самом владельце недвижимости и убедиться в том, что заявленные продавцом сведения об объекте соответствуют информации, содержащейся в реестре. Кроме того, в выписку могут подтянуться сведения об ограничениях в отношении объекта, если таковые имеются.

Собственник объекта недвижимого имущества или его законный представитель могут подать через многофункциональный центр «Мои документы» или в электронной форме через личный кабинет на портале Росреестра заявление об открытии персональных данных владельца в ЕГРН. Персональные данные в сведениях ЕГРН будут доступны третьим лицам по прошествии 3-х рабочих дней после поступления такого заявления в Госкомрегистр. В данном случае под раскрытием персональных данных подразумевается только ФИО владельца и дата его рождения. Паспортных данных или адреса регистрации по месту жительства в выписке содержаться не будет. В то же время, если человек имеет в собственности сразу несколько объектов недвижимости, он может раскрыть свои данные только в отношении одного из них, — цитирует пресс-служба Валентину Кирлица.

Если выписка будет предоставлена продавцом и покупатель захочет дополнительно проверить факт ее предоставления государственным органом, сделать это можно очень просто – на всех выписках содержится QR-код, с помощью которого можно перейти на сайт Росреестра и убедиться в подлинности ее выдачи.

источник: пресс-служба Госкомрегистра РК