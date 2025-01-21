Президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность признания воссоединения Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Такое мнение в беседе с корреспондентом

Я думаю, что возможно признание Крыма и других освобожденных территорий в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье как частей России, — отметил Хелали.

Однако он подчеркнул, что ключевой проблемой останется вопрос членства Украины в НАТО.

Реальная проблема заключается в членстве Украины в НАТО и в том, что альянс примет в будущем. Россия не примет вступление Украины в НАТО из соображений национальной безопасности, и это станет основным препятствием, — считает Хелали.

По его мнению, заявления о возможном отложенном членстве Украины в альянсе вряд ли удовлетворят Россию. Правозащитник также добавил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть не только от позиции США, но и от согласия НАТО на возможные компромиссы.

Между тем ранее в команде Трампа заявили, что полное вытеснение России с территорий, на которые хотела бы претендовать Украина, включая Крым, является нереалистичной задачей.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В референдуме приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма, 95,6% севастопольцев.

источник: ТАСС