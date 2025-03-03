Эксперт: турсезон в Крыму обещает быть очень хорошим благодаря новым автотрассам

По ее словам, логистика значительно улучшилась благодаря появлению новых участков скоростных автомобильных трасс, ведущих в Крым. Они не только делают комфортным путешествие на полуостров с материковой России, но и сокращают время в пути, отметила она.
Мы этого очень долго ждали: короткая дорога из Краснодара, по новым территориям. Тем более дороги великолепного качества, прямо скажем. Это, конечно, огромное преимущество, – цитирует РИА Новости Крым Валентину Марнопольскую.
Гости на майские праздники – это, как правило, автотуристы, подчеркнула она. В этой связи отельеры в Крыму впервые «все замерли в ожидании» не потому, что их волнует неопределенность грядущего турсезона, а потому что «будто боятся спугнуть то, как он сейчас готовится», отметила эксперт.
Потому что все складывается к тому, что он должен быть ну очень хорошим. К тому много факторов. Все предпосылки к гораздо лучшему. И майские праздники – это, конечно, будет показатель. Единственное, чего на майские нам просить, так это хорошей погоды, – сказала Марнопольская.
Бронировать нужно сегодня, – сказала эксперт.
В январе министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий заявлял, что в Крыму бронирование на майские праздники и летнего отдыха сохраняется на уровне прошлого года.
Автодорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь была открыта 22 декабря 2024 года при участии президента РФ Владимира Путина, он присоединился к поздравлениям по видеосвязи. Глава государства подчеркнул тогда, что новая трасса обеспечит бесшовное бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву и Краснодар до Симферополя и Севастополя, что сделает курорты Юга России доступнее в сезон отпусков.
источник: РИА Новости Крым
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С тегами: Крым туристический