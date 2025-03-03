Эксперт: турсезон в Крыму обещает быть очень хорошим благодаря новым автотрассам

По ее словам, логистика значительно улучшилась благодаря появлению новых участков скоростных автомобильных трасс, ведущих в Крым. Они не только делают комфортным путешествие на полуостров с материковой России, но и сокращают время в пути, отметила она.

Мы этого очень долго ждали: короткая дорога из Краснодара, по новым территориям. Тем более дороги великолепного качества, прямо скажем. Это, конечно, огромное преимущество, – цитирует РИА Новости Крым Валентину Марнопольскую.

Гости на майские праздники – это, как правило, автотуристы, подчеркнула она. В этой связи отельеры в Крыму впервые «все замерли в ожидании» не потому, что их волнует неопределенность грядущего турсезона, а потому что «будто боятся спугнуть то, как он сейчас готовится», отметила эксперт.