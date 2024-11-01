Эксперт: возможен бум строительства частных домов в следующем году

В 2025 году в России будет резкий всплеск спроса на строительство частных домов. Такой прогноз порталу «Газета.RU» дал директор компании Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров.
Мы видим, что всё больше семей выбирают частные дома вместо квартир. Это связано как с доступностью таких объектов, так и с возможностью построить дом с выгодой до 30% по сравнению с покупкой готового жилья. Особенно активно покупатели пользуются льготными ипотечными программами, которые государство продолжает субсидировать, — отметил спикер.
По его словам, основными причинами роста популярности ИЖС в 2024 году являются расширение программ льготной ипотеки и возможность самостоятельного строительства с минимальными затратами.
Руководитель и основатель строительной компании «АПС ДСК» Александр Кальсин в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала напомнил, что в текущем году, напротив, произошло глобальное сужение ипотечных программ.
Оставшаяся льготная ипотека перешла на формат эскроу. А на следующий год ипотечных госпрограмм вообще глобально не подразумевается. Это будут какие-то маленькие отрывки, а ипотека — это основной драйвер роста ИЖС. За всё время существования этого рынка ничто так сильно не подталкивало его вперёд, как этот стимулирующий фактор, — сказал девелопер.
По словам Александра Кальсина, ещё одним фактором, негативно сказавшемся на рынке загородной недвижимости, стала высокая ключевая ставка.
Многие потенциальные клиенты продолжают держать деньги на депозитах. И плюс идёт процесс стагфляции. Цена не падает, потому что стоимость строительных материалов очень сильно зависит от ключевой ставки, все производители сидят на кредитах. А потребитель, в свою очередь, не видит стимула уходить в приобретение, потому что есть большая ключевая ставка, и он не видит профита заниматься рынком ИЖС, — заключил специалист.
Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский также считает, что предпосылок для роста сегмента не наблюдается.
Вчера Сбер и ВТБ приостановили льготную ипотеку из-за того, что кончились лимиты. Производители материалов уже присылают нам уведомления о снижении объёмов производства материалов. Ставка ЦБ РФ не оставляет выбора. Мы можем столкнуться с тем, что строить будет не из чего. Пока экономика находится в текущих реалиях охлаждения, говорить о росте спроса, тем более ажиотажа, невозможно, — заявил застройщик.
Основатель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов подчеркнул, что даже те немногочисленные объекты, которые сейчас ведутся, часто осложняются потребительским экстремизмом и желанием проведения «бума» за счёт средств застройщика.
Сейчас есть выраженные проблемы с кредитованием. И льготным, и тем более общим. Ожидается внедрение эскроу, где есть риски тех самых 20% стоимости объекта, которые застройщику не позволит сразу получить даже независимая оценка. Так что вопрос спроса в 2025 году зависит от множества факторов, — заключил эксперт.
источник: ЦИАН
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