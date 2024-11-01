Эксперт: возможен бум строительства частных домов в следующем году

По его словам, основными причинами роста популярности ИЖС в 2024 году являются расширение программ льготной ипотеки и возможность самостоятельного строительства с минимальными затратами.

Руководитель и основатель строительной компании «АПС ДСК» Александр Кальсин в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала напомнил, что в текущем году, напротив, произошло глобальное сужение ипотечных программ.

Оставшаяся льготная ипотека перешла на формат эскроу. А на следующий год ипотечных госпрограмм вообще глобально не подразумевается. Это будут какие-то маленькие отрывки, а ипотека — это основной драйвер роста ИЖС. За всё время существования этого рынка ничто так сильно не подталкивало его вперёд, как этот стимулирующий фактор, — сказал девелопер.

По словам Александра Кальсина, ещё одним фактором, негативно сказавшемся на рынке загородной недвижимости, стала высокая ключевая ставка.

Многие потенциальные клиенты продолжают держать деньги на депозитах. И плюс идёт процесс стагфляции. Цена не падает, потому что стоимость строительных материалов очень сильно зависит от ключевой ставки, все производители сидят на кредитах. А потребитель, в свою очередь, не видит стимула уходить в приобретение, потому что есть большая ключевая ставка, и он не видит профита заниматься рынком ИЖС, — заключил специалист.

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский также считает, что предпосылок для роста сегмента не наблюдается.

Вчера Сбер и ВТБ приостановили льготную ипотеку из-за того, что кончились лимиты. Производители материалов уже присылают нам уведомления о снижении объёмов производства материалов. Ставка ЦБ РФ не оставляет выбора. Мы можем столкнуться с тем, что строить будет не из чего. Пока экономика находится в текущих реалиях охлаждения, говорить о росте спроса, тем более ажиотажа, невозможно, — заявил застройщик.

Основатель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов подчеркнул, что даже те немногочисленные объекты, которые сейчас ведутся, часто осложняются потребительским экстремизмом и желанием проведения «бума» за счёт средств застройщика.

Сейчас есть выраженные проблемы с кредитованием. И льготным, и тем более общим. Ожидается внедрение эскроу, где есть риски тех самых 20% стоимости объекта, которые застройщику не позволит сразу получить даже независимая оценка. Так что вопрос спроса в 2025 году зависит от множества факторов, — заключил эксперт.

источник: ЦИАН