Эксперт: выпадающие на юге России осадки важны для озимых культур

Неблагоприятно в Крыму — осадки в виде дождя, мокрого снега, который будет переходить в снег, а также прогнозируются отложение мокрого снега, гололедное явление. <…> Осадки эти в принципе очень важны для будущего, для озимых культур, поэтому хоть это неблагоприятная погода, гололедное-изморозивое отложение, осадки во всех трех фазах, но для озимых они очень важны, — сказал он.