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Эксперт: выпадающие на юге России осадки важны для озимых культур
фото: pxhere.com

Эксперт: выпадающие на юге России осадки важны для озимых культур

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:10 03.03.2025

Осадки, выпадающие на юге европейской России, являются важным фактором для озимых культур, в ближайшее время в регионе прогнозируется сильный снег. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Неблагоприятно в Крыму — осадки в виде дождя, мокрого снега, который будет переходить в снег, а также прогнозируются отложение мокрого снега, гололедное явление. <…> Осадки эти в принципе очень важны для будущего, для озимых культур, поэтому хоть это неблагоприятная погода, гололедное-изморозивое отложение, осадки во всех трех фазах, но для озимых они очень важны, — сказал он.

источник: ТАСС

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