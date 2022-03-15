Эксперт: запуск Северо-Крымского канала даст импульс динамичному развитию отраслям АПК

Запуск Северо-Крымского канала даст импульс динамичному развитию отраслям АПК. Днепровская вода, говорят эксперты, позволит возродить посевы влагозависимых культур, увеличить производство овощей, эффективно развивать рыбохозяйственную, животноводческую и пищевую промышленность.

После запуска Северо-Крымского канала аграрии смогут возродить посевы влагозависимых культур, ранее успешно возделываемых в регионе, как кукуруза, соя, рис. Значительно увеличится производство овощей открытого грунта. Урожайность основных влагозависимых культур на орошении в 2013 году составляла: 24,3 ц/га сои, более 89 ц/га кукурузы на зерно, почти 60 ц/га риса, — цитирует пресс-служба врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединову.

Врио главы Минсельхоза Крыма подчеркнула, что запуск воды также даст возможность динамичного развития рыбной отрасли.

Крупнейшие рыбоводческие хозяйства на севере Крыма потребляли около 40 миллионов кубометров днепровской воды. С подачей воды у нас будут возможности для восстановления прудового фонда до 6 тысяч гектаров. В результате чего наладится производство пищевой рыбной продукции и рыбопосадочного материала. Перспективы заполнения канала позволят эффективно развивать отрасль животноводства, благодаря увеличению кормопроизводства, — отмечает Алиме Зарединова.

Врио министра акцентировала внимание на том, что, не взирая на сложности, все эти годы, благодаря правильности принимаемых Правительством России и Крыма решений, ситуация с перекрытием Северо-Крымского канала не стала критичной для агропромышленного комплекса республики. Крым стал более самодостаточным. Увеличение орошаемых земель обеспечило стабильный рост объемов производства сельхозпродукции. В рамках программы мелиорации земель сельхозназначения за 2015-2021 годы введено 15,6 тысяч гектаров мелиорируемых земель.