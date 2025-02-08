Экспертное мнение: экосистема в Черном море восстановится за несколько лет после ЧП с мазутом

Опыт наблюдений и научной оценки последствий аварии 2007 года в Керченском проливе показал, что экосистемам пострадавших районов акватории и прибрежно-береговой зоны удалось восстановиться до состояний, близких к доаварийным уровням разнообразия и жизнеспособности, за пару лет. На протяжении нескольких лет после аварии 2007 года ИО РАН вел исследования изменений экосистемы в пострадавших районах. Специалисты ИО РАН имели возможность проводить сравнение полученных ими данных с теми, что были собраны и проанализированы специалистами АзНИИРХ и других региональных научных организаций в периоды, предшествовавшие аварии, — сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН) Филипп Сапожников.

По его словам, точно сказать, насколько существенны последствия новых разливов и каково их влияние на донные и пелагические, то есть находящиеся в толще воды, компоненты экосистем, возможно только после комплексных научных исследований. В частности, ими займутся специалисты ИО РАН, которые планируют экспедицию в потенциально загрязненную зону Черного моря уже в марте.

Последствия [разливов 2007 и 2024 годов] можно сравнить уже потому, что оба разлива оказали влияние на пляжи и песчаные мелководья: в 2007 году — в Азовском море и Керченском проливе, в 2024-2025 годах — в Черном и Азовском морях и соединяющем их Керченском проливе. Масштабы разлива нефтепродуктов в 2024 году и их распределение по участкам прибрежной зоны в 2024-2025 годах более существенны, чем в 2007 году, — сказал Сапожников.

Он отметил, что в 2007 году разлив произошел непосредственно в акватории пролива. Затем нефтепродукты были отнесены течениями к восточным берегам Азовского моря, их вынесло на косу Чушка у северного выхода из пролива, они скопились на мелководьях к востоку от косы — то есть, ближе к краснодарскому берегу. Также разлившиеся вещества нанесло в Таманский залив. В результате в той или иной степени были нарушены донные экосистемы прибрежно-морских зон, часть мазута ушла в тростниковые заросли, пострадало большое число птиц.