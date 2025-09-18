Экспертное мнение — как могут изменить семейную ипотеку

Семейная ипотека была запущена в 2018 году. Условия льготной программы неоднократно менялись. В последнее время нередко звучат предложения скорректировать семейную ипотеки. Эксперты портала «РБК-Недвижимость» собрали основные инициативы, которые было предложено реализовать в этом году.

Летом 2024 года семейную ипотеку продлили до 2030 года. В условиях высоких ипотечных ставок программа стала главным драйвером спроса на жилищном рынке. Сейчас льготные кредиты по этой программе доступны семьям с детьми в возрасте до 6 лет и семьям, воспитывающим ребёнка с инвалидностью, семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми из малых городов, регионов с низким объёмом жилищного строительства, индивидуальными программами развития.

Депутаты предлагают сделать ставку по семейной ипотеке дифференцированной. Сейчас по программе можно оформить кредит под 6% годовых. Для всех семей, подпадающих под условия программы, ставка одинаковая. Предложено сделать её дифференцированной в зависимости от размера населённого пункта, региона проживания заёмщика или количества детей в семье. В июле Минфину и Минстрою рекомендовали проработать возможность введения дифференцированных ставок по программе. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в программу могут внести изменения уже к концу 2025 года. В Минфине подчеркнули, что дифференцированные ставки по льготной ипотеке будет сложно администрировать. Глава департамента финансовой политики Алексей Яковлев отметил, что такой подход будет несправедлив с точки зрения миграции населения, процесс выдачи кредитов усложниться, а польза от нововведения будет неочевидна.

Ещё одна инициатива — запрет приобретать по программе квартиры небольшой площади. Это предложение обсуждается уже не первый год. К примеру, в «Дом.РФ» предлагали запретить участникам программы покупать квартиры площадью меньше 35 «квадратов». В августе сенатор Андрей Кутепов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой исключить из программы квартиры метражом менее 28 «квадратов». Идею поддержала первый замминистра труда Ольга Баталина, отметив, что люди нередко покупают по льготным программам однокомнатные квартиры и студии с целью инвестирования. Сейчас требований к метражу приобретаемого жилья в программе нет.

Для покупки квартир большей площади потребуется увеличение лимитов. Пока дискуссия по этому вопросу продолжается, отметил глава департамента Минфина Алексей Яковлев. Предполагается, что площадь квартиры будет фактором, позволяющим увеличить лимит по кредиту. Итоговое решение будет принимать правительство.

Ещё одно предложение — запрет на оформление льготных ипотечных кредитов не по месту регистрации. В марте с такой инициативой выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она отметила, что люди пользуются льготной в инвестиционных целях, к примеру, по выгодной ставке покупают квартиры для сдачи в аренду. Матвиенко рассказала, что около 40% участников программы покупают квартиры в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. В Минфине тогда заявили, что предложения Матвиенко по изменению льготной ипотеки поступили в министерство. В ведомстве добавили, что вводить ограничения для граждан, которые действительно намерены переехать в другой регион, не планируется. При этом может быть введена обязательная регистрация в квартире, купленной на льготных условиях. Зарегистрироваться нужно будет в течение 180 дней со дня покупки. При этом в течение 5 лет после покупки жилья покупатель должен будет подтверждать регистрацию не реже раза в год.

Российская гильдия риелторов предложила сделать семейную ипотеку более доступной, расширив её на все семьи с детьми до 18 лет. Также было предложено снизить минимальный первоначальный взнос по льготной программе до 10% и разрешить семьям использовать материнский капитал и региональные выплаты. Письмо с такой инициативой было направлено в правительство.

