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Экспертное мнение: когда увеличат ипотечные выплаты для многодетных
фото: ЦИАН

Экспертное мнение: когда увеличат ипотечные выплаты для многодетных

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:04 20.01.2025

Выплаты, которые многодетные семьи получают на погашение ипотеки, предлагают увеличить до 1 млн рублей. Сейчас размер ипотечной выплаты составляет 450 тыс. рублей. Инициативу Общественной палаты поддержала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

На увеличенную единоразовую ипотечную выплату смогут рассчитывать семьи, в которых с начала 2025 года появился третий или последующий ребёнок. Это разумное предложение, заявила Разворотнева Агентству городских новостей «Москва». По её мнению, большинство выплат должны быть привязаны к рождению второго и последующего детей.

Разворотнева сомневается, что эту инициативу получится реализовать в ближайшее время. Она объяснила, что проект бюджета на трёхлетний срок уже подготовлен, при этом бюджет напряжённый и свёрстан с дефицитом. Выплата на третьего ребёнка не проиндексирована. Эксперт подчеркнула, что главный вопрос — это поиск бюджетных источников на увеличение выплаты. Разворотнева надеется, что бюджет всё же будет пересмотрен. По её оценке, эта инициатива может обрести реальные контуры через год-два.

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Ранее Общественная палата предложила предусмотреть в нацпроекте «Семья» увеличение ипотечных выплат для многодетных семей с 450 тыс. до 1 млн рублей.

источник: ЦИАН

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