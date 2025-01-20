Экспертное мнение: когда увеличат ипотечные выплаты для многодетных

На увеличенную единоразовую ипотечную выплату смогут рассчитывать семьи, в которых с начала 2025 года появился третий или последующий ребёнок. Это разумное предложение, заявила Разворотнева Агентству городских новостей «Москва». По её мнению, большинство выплат должны быть привязаны к рождению второго и последующего детей.

Разворотнева сомневается, что эту инициативу получится реализовать в ближайшее время. Она объяснила, что проект бюджета на трёхлетний срок уже подготовлен, при этом бюджет напряжённый и свёрстан с дефицитом. Выплата на третьего ребёнка не проиндексирована. Эксперт подчеркнула, что главный вопрос — это поиск бюджетных источников на увеличение выплаты. Разворотнева надеется, что бюджет всё же будет пересмотрен. По её оценке, эта инициатива может обрести реальные контуры через год-два.

Ранее Общественная палата предложила предусмотреть в нацпроекте «Семья» увеличение ипотечных выплат для многодетных семей с 450 тыс. до 1 млн рублей.

источник: ЦИАН