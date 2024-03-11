Экспертное мнение: Крым достигнет рекордного турпотока в 18 млн человек через 10 лет

Крым через 10 лет сможет достичь рекордного туристического потока в 18 млн человек, который фиксировался на полуострове во времена Советского Союза. Об этом

В советское время у нас был побит рекорд [туристического потока] — 17-18 млн человек. Пока мы не принимаем такое количество людей. <…> Я думаю, что лет через 10 мы эту цифру возьмем, — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что туристический поток сейчас снижен в Крыму из-за того, что с 2022 года остается закрытым авиасообщение с полуостровом и на курорты не могут добираться жители отдаленных от юга регионов России. Кроме того, он отметил, что в Крым не едет достаточное количество отдыхающих в межсезонье и для этого нужно развивать направление оздоровительного туризма.

Крым когда-то был всесоюзной здравницей, и есть сейчас. Мы не только пляжный отдых. Прежде всего — это оздоровление, — отмечает Маковей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал ТАСС, что за 2023 год Крым посетили 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. Он отметил, что до тех пор, пока остается закрытым авиасообщение с Крымом, рассчитывать на восстановление турпотока в прежних объемах не стоит.

источник: ТАСС