Экспертное мнение: названы самые опасные способы рассчитаться за жилье﻿

«Нал» или «безнал»?

Еще несколько лет назад основными способами расчетов были наличные. Покупатели приезжали с деньгами в пакете и, в лучшем случае, закладывали их в банковскую ячейку, а в худшем – передавали продавцу в этот же день, до регистрации. Экспертное сообщество давно не приветствует такие варианты, как передача наличных или банковский перевод в день сделки. Это не запрещено, однако на практике подобные истории контролирующими органами воспринимаются как непрозрачные. Такие сделки гораздо чаще оспариваются и вызывают проблемы.

Проверить денежные средства, которые покупатель привез с собой, – услуга платная, – рассуждает президент Российской Гильдии риелторов Артемий Шурыгин. – Продавец после сделки должен уезжать с большой суммой наличных, что для него не очень безопасно. Отследить в случае судебных разбирательств денежный „след“ – дело непростое.

Чего категорически нельзя делать при расчете?

Эксперт Шурыгин категорически не советует передавать продавцу деньги до того, как сделка будет зарегистрирована. Если все-таки расчет идет в день сделки, нужно получать от продавца рукописную расписку, оформленную в присутствии свидетелей. При использовании аккредитива или номинального счета нужно сохранить платёжное поручение и справки об исполнении платежей. Если недвижимость передается по доверенности, то перечислять деньги нужно не доверенному лицу, а напрямую продавцу.

Еще одна ошибка, которую допускают при расчетах, это передача денег в пользу третьих лиц, – дополняет вице-президент Гильдии риелторов Москвы, руководитель агентства недвижимости «Pro обмен» Екатерина Никитина. – Например, у продавца недвижимости есть обязательства перед другими людьми или организациями, которые мешают продаже объекта. Тогда он просит покупателя погасить их в счет будущей покупки, но соглашаться на подобные истории не стоит.

Подозрительными могут оказаться сделки с большим количеством взаиморасчетов. Они вызывают много вопросов у контролирующих органов. Допустим, когда недвижимость покупается у юридического лица, но часть средств уходит на счет физлица, условно, – в карман генеральному директору. Если в таких сделках еще и указывается заниженная цена недвижимости в договоре, то риски для покупателя вырастают многократно.

Как безопасно передать деньги за жилье?

Безопаснее всего, если деньги переходят от покупателя к продавцу только в безналичной форме. Это можно сделать с помощью аккредитивов или сервисов безопасных взаиморасчетов, которые предлагают банки.

Главный плюс при использовании аккредитива и номинального счета, – максимальная прозрачность. Один из участников сделки уверен, что деньги подлинные и точно поступят на счёт сразу после регистрации сделки, другой участник спокоен за сохранность средств. Сама процедура занимает в банке не более 30 минут. А в связи с тем, что кредитные организации для привлечения клиентов предлагают различные дополнительные опции, можно выстроить безопасную структуру сделки без рисков для сторон.

Например, некоторые банки предлагают открыть аккредитив дистанционно, без посещения офиса, проводят альтернативные сделки, – добавляет эксперт Шурыгин. – А номинальный счёт вкупе с электронной регистрацией дают возможность получить продавцу денежные средства по сделке без повторного посещения банка, так как банк самостоятельно запрашивает документы из Росреестра.

Один расчет через сервис безопасных сделок или аккредитив сегодня обходится в среднем от 3 до 5 тысяч рублей. Если проводится сложная сделка с несколькими участниками, то сумма затрат умножается на их количество. Если в сделке участвует иностранец, то обязательным условием становится безналичный расчет всей суммы до последней копеечки.

Обезопасить средства при передаче денег можно с помощью такого инструмента как нотариальный депозит, – добавляет Никитина. – Средства на покупку объекта размещаются на счету нотариуса и замораживаются там на период регистрации. После того, как право собственности перейдет покупателю, нотариус проверяет этот факт и только после этого раскрывает счет и перечисляет деньги продавцу.

источник: Аргументы и факты