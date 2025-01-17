Экспертное мнение: риски для ликвидаторов мазута невелики, если соблюдать меры защиты

Можно предполагать, что непосредственный контакт с мазутом имеет более заметное воздействие на людей (например, ожог, раздражение, ухудшение состояния кожи и т.п.). Но оно кратковременное, поскольку на него быстро реагируют. Кроме того, существуют специальные средства защиты, которые используются в соответствующих профессиональных сферах, — ответила она на вопрос о том, опасна ли работа ликвидаторов.
Эксперт назвала отрицательным фактором, что основной удар пришелся в течение первого месяца после ЧП с танкерами именно на волонтеров.
Не могу оценить, насколько грамотно их защита осуществлялась. Но можно предполагать, что, конечно, первые контакты и воздействия были наименее защищенными, — отмечает Елена Евстафьева.
При этом, говорит эксперт, научные данные не дают оснований говорить о том, что даже в данном случае имеет место существенное негативное влияние на организм.
Она уточнила, что при этом из-за холодного времени года дополнительную защиты дает собственная одежда участников работ, минимизируя возможный контакт с опасным веществом.
Вдыхание — это нехорошо, конечно, но мазут имеет неприятный запах и здесь уже есть возможность самозащиты. Так что вряд ли стоит ожидать значительных негативных эффектов. Сейчас важно максимально использовать все средства защиты людям, которые работают в местах разлива мазута на побережье. Но в любом случае нужен постоянный мониторинг ситуации токсикологами, и контроль отдаленных последствий, — отмечает собеседница агентства.
Доцент Севастопольского государственного университета, кандидат химических наук Юлия Толстенко уточнила, что мазут — это тяжелые фракции нефтепродуктов, намного менее летучие, чем бензин, а значит, и вероятность отравления парами через дыхательные пути ниже. Однако вещество также является токсичным, и работать с ним, особенно долгое время, необходимо в средствах индивидуальной защиты.
Опасность для здоровья это представляет тогда, когда человек долго работает в месте с большим скоплением мазута или в непроветриваемом помещении. На продуваемом пляже, да еще в такой холодный период, когда вещество более вязкое, опасность меньше, чем где-то в помещении. Но это не отменяет необходимость защиты из-за большой концентрации нефтепродуктов, — говорит эксперт.
источник: ТАСС
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