Экспертное мнение: риски для ликвидаторов мазута невелики, если соблюдать меры защиты

сообщила и.о. заместителя директора по научной работе Академического научно-исследовательского института (АНИИ) физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации имени И. М. Сеченова, профессор Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения Севастопольского госуниверситета Елена Евстафьева.

Риски для здоровья волонтеров и сотрудников различных служб, занимающихся ликвидацией разлива мазута после крушения танкеров в Черном море, невелики, если они соблюдают меры безопасности и пользуются средствами защиты. Об этом

Можно предполагать, что непосредственный контакт с мазутом имеет более заметное воздействие на людей (например, ожог, раздражение, ухудшение состояния кожи и т.п.). Но оно кратковременное, поскольку на него быстро реагируют. Кроме того, существуют специальные средства защиты, которые используются в соответствующих профессиональных сферах, — ответила она на вопрос о том, опасна ли работа ликвидаторов.

Эксперт назвала отрицательным фактором, что основной удар пришелся в течение первого месяца после ЧП с танкерами именно на волонтеров.

Не могу оценить, насколько грамотно их защита осуществлялась. Но можно предполагать, что, конечно, первые контакты и воздействия были наименее защищенными, — отмечает Елена Евстафьева.

При этом, говорит эксперт, научные данные не дают оснований говорить о том, что даже в данном случае имеет место существенное негативное влияние на организм.

Она уточнила, что при этом из-за холодного времени года дополнительную защиты дает собственная одежда участников работ, минимизируя возможный контакт с опасным веществом.

Вдыхание — это нехорошо, конечно, но мазут имеет неприятный запах и здесь уже есть возможность самозащиты. Так что вряд ли стоит ожидать значительных негативных эффектов. Сейчас важно максимально использовать все средства защиты людям, которые работают в местах разлива мазута на побережье. Но в любом случае нужен постоянный мониторинг ситуации токсикологами, и контроль отдаленных последствий, — отмечает собеседница агентства.

Доцент Севастопольского государственного университета, кандидат химических наук Юлия Толстенко уточнила, что мазут — это тяжелые фракции нефтепродуктов, намного менее летучие, чем бензин, а значит, и вероятность отравления парами через дыхательные пути ниже. Однако вещество также является токсичным, и работать с ним, особенно долгое время, необходимо в средствах индивидуальной защиты.

Опасность для здоровья это представляет тогда, когда человек долго работает в месте с большим скоплением мазута или в непроветриваемом помещении. На продуваемом пляже, да еще в такой холодный период, когда вещество более вязкое, опасность меньше, чем где-то в помещении. Но это не отменяет необходимость защиты из-за большой концентрации нефтепродуктов, — говорит эксперт.

источник: ТАСС