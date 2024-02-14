Экспертное мнение: спрос на летний Крым вырос на 50%  

Спрос на летние туры в Крым по раннему бронированию вырос в пределах 50% по сравнению с январем-февралем 2023 года, сообщает Туристический портал Крыма. Многие отели предлагают отдохнуть летом со скидкой до 40% тем гостям, кто зарезервирует свой отпуск уже сейчас. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Так, в компании «Интурист» сообщают о трёхкратном увеличении количества бронирований относительно начала прошлого года: сейчас Крым продаётся почти как в «доковидный» период. С учётом отсутствия прямых авиарейсов в Симферополь туроператор называет такой результат хорошим.

Если сравнивать с январём-февралём прошлого года, то спрос на туры в Крым на этапе раннего бронирования вырос на 50%, поделился вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Примерно 85% всех бронирований приходится на май-август. По данным «Дельфина», в настоящее время стоимость 7-дневного тура «всё включено» на двоих на майские праздники и в первой половине июня (без учёта проезда) составляет: в отель «три звезды» – от 45 тыс. руб., в отель «четыре звезды» – от 60 тыс. руб., в отель «пять звезд» с питанием «полный пансион» – от 110 тыс. руб.

Как и годом ранее, большим спросом в Крыму пользуются санатории и пансионаты с обширной инфраструктурой и разнообразным спектром услуг для оздоровления. Популярны отели 4-5 «звезд», предлагающие форматы «всё включено» и «полный пансион».

Высокая востребованность раннего бронирования обусловлена ещё и тем, что на этом этапе многие средства размещения предлагают выгодные акции. По информации «Мультитура», в зависимости от категории номера и даты заезда скидки на размещение у премиальных объектов составляют до 40%. У кого-то спецпредложения будут действовать до конца февраля, у кого-то – до конца марта, – подчеркнули в АТОР.

Опираясь на текущие заявки, туроператор Let’s Fly утверждает, что 35% россиян планируют отправиться в Крым вдвоём, 27% – втроём и 25% – вчетвером. Выросла и глубина продаж. По данным FUN & SUN, если в 2023 году путешественники бронировали отдых в Крыму за 87 дней до заезда, то в 2024-м – за 139. А в компании «Русский Экспресс» добавили, что уже даже есть брони на заезды в сентябре-октябре.