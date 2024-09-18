Экспертное мнение: высокие ипотечные ставки сохранятся на несколько лет

Ключевая и ипотечные ставки останутся на нынешнем высоком уровне более двух лет, а условия по льготным программам могут быть ужесточены. Такой сценарий считают возможным в аналитическом кредитном рейтинговом агентстве АКРА, сообщает «РБК».
В этом случае возникает риск более существенного замедления рынка. Для его восстановления потребуется больше времени и ресурсов. Кроме того, из-за более значительного снижения темпов продаж могут возникнуть ограничения по проектному финансированию, которые коснутся и его стоимости для застройщиков, и его лимитов, — говорится в сообщении.
В этом случае темпы ввода жилья снизятся, выход новых проектов сократится. Также возможна заморозка возведения некоторых новостроек. Но даже в этом случае девелоперы вряд ли пойдут на снижение стоимости квадратного метра, считают в АКРА.
Ее коррекцию можно ожидать лишь тогда, когда все остальные возможности, имеющиеся в распоряжении банков и застройщиков, будут исчерпаны, — заключили в агентстве.
Руководитель центра управления недвижимостью «Курмачёвы» Артём Курмачёв в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала заявил, что у Центробанка «при всём желании» нет причин и возможностей вернуть ключевую ставку в «лояльный» уровень в ближайшее время — по мнению спикера, вероятнее всего, она останется высокой до 2026–2027 годов.
Для снижения стоимости „квадрата“ причин также нет. Стоимость материалов, зарплаты рабочих, налоговая ставка и прочие моменты лишь говорят о возможном повышении цен. Помимо этого, стоит учитывать и тот факт, что уже были серьёзнее кризисы, однако никакого обвала цен не было. И сейчас его не произойдёт, — спрогнозировал специалист.
Спикер добавил, что льготная ипотека на новостройки под 8% годовых действительно являлась драйвером успешных продаж.
Но с её окончательным сворачиванием продажи не замерли — застройщики очень хорошо переориентируются под изменяющиеся условия рынка и уже подготовили свой аналог льготной ипотеки. Многие застройщики предлагают субсидированную ставку по ипотеке на 3 года, на 5 лет и даже на весь срок ипотеки. О каком снижении цен в таком случае может идти речь? — спросил Артём Курмачёв.
Также он не исключил что государство, в свою очередь, дополнительно рассмотрит возможность создания новых адресных ипотечных программ.
В любом случае рынок не просядет, — резюмировал эксперт.
Глава комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) Михаил Хорьков подчеркнул, что в предыдущие годы рынок привык к работе в условиях коротких периодов стремительного подъема спроса и глубокого, но краткосрочного падения продаж.
Такая динамика поддерживалась страхами отмены льготных программ и девальвацией. Сейчас ситуация изменилась, и участникам рынка необходимо возвращаться к более естественным рыночным циклам, которые измеряются годами. Ничего принципиально нового в этом нет, рынок все это уже проходил не раз, хотя и с другими объёмами и во многом с другими участниками, — подытожил Михаил Хорьков.
источник: ЦИАН
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