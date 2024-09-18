Экспертное мнение: высокие ипотечные ставки сохранятся на несколько лет

Ключевая и ипотечные ставки останутся на нынешнем высоком уровне более двух лет, а условия по льготным программам могут быть ужесточены. Такой сценарий считают возможным в аналитическом кредитном рейтинговом агентстве АКРА, сообщает «РБК».

В этом случае возникает риск более существенного замедления рынка. Для его восстановления потребуется больше времени и ресурсов. Кроме того, из-за более значительного снижения темпов продаж могут возникнуть ограничения по проектному финансированию, которые коснутся и его стоимости для застройщиков, и его лимитов, — говорится в сообщении.

В этом случае темпы ввода жилья снизятся, выход новых проектов сократится. Также возможна заморозка возведения некоторых новостроек. Но даже в этом случае девелоперы вряд ли пойдут на снижение стоимости квадратного метра, считают в АКРА.

Ее коррекцию можно ожидать лишь тогда, когда все остальные возможности, имеющиеся в распоряжении банков и застройщиков, будут исчерпаны, — заключили в агентстве.

Руководитель центра управления недвижимостью «Курмачёвы» Артём Курмачёв в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала заявил, что у Центробанка «при всём желании» нет причин и возможностей вернуть ключевую ставку в «лояльный» уровень в ближайшее время — по мнению спикера, вероятнее всего, она останется высокой до 2026–2027 годов.