Эксперты: 2022 год даст новый толчок развитию сегмента ОСАГО

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов уверен, что интерес к дистанционным формам приобретения ОСАГО и урегулирования страховых случаев онлайн будет только нарастать среди отечественных автомобилистов вне зависимости от внешних факторов. Об этом свидетельствуют данные из базы АИС ОСАГО с января 2020 года по февраль 2022 года, проанализированные экспертами рабочей группы. Так, доля дистанционно оформляемых полисов резко выросла в период первого локдауна 2020 года – практически на 20%. В середине 2021 года доля дистанционных продаж составила 50% и продолжила рост. Самые прогрессивные автомобилисты в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) — там доля дистанционных продаж более 70%, а самые консервативные живут в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Полученные данные АИС ОСАГО подтверждают результаты недавнего исследования холдинга РОМИР. Если в 2020 году количество автомобилистов, посетивших офис страховщика для оформления ОСАГО равнялся 61%, то в 2021 году доля желающих оформить договор «по старинке» уменьшилась до 53%. Всего за 2021 год количество дистанционно оформленных полисов увеличилось до 45% с 36% в 2020 году.

Мы должны учитывать риски, связанные с возможными санкциями в отношении российской it-инфраструктуры, а именно проблемы с лицензиями на программное обеспечение и блокировки из-за санкций или какие-либо недобросовестные действия третьих лиц. Безусловно, для того чтобы система ОСАГО оставалась работоспособной в любых обстоятельствах, необходимо сохранять возможность продажи полисов и урегулирования убытков классическим путем, а именно на бумажных носителях, — подчеркивает Петр Шкуматов. — Однако правительству, Центробанку и страховому сообществу необходимо задуматься о разработке отечественных решений в it-сфере, которые будут независимы от действий со стороны недружественных России стран и позволят страхователям получать услуги в приоритетной для них форме.

Очевидно, грядущий экономический кризис будет стимулировать цифровизацию автогражданки, ведь автомобилисты давно заметили – приобретать ОСАГО удаленно ощутимо выгоднее. Переход к преимущественно дистанционному оформлению полисов на фоне индивидуализации тарифов ОСАГО, способствовал усилению конкуренции между страховщиками за добросовестных страхователей. В итоге с начала 2020 года по февраль 2022 года стоимость ОСАГО была стабильно низкой и практически не увеличивалась вопреки уровню инфляции.

2020 год 2021 год 2022 (январь-февраль) Средняя премия 100% 103% 104% Инфляция (ЦБ РФ) 4,9% 8,4% 8,5%

Данные нашего исследования коррелируются с официальной статистикой Российского Союза Автостраховщиков (РСА). Напомню, по информации РСА средняя премия ОСАГО за 11 месяцев 2020-2021 годов составила 5 559 — 5 581 рублей соответственно, а за первые 3 недели 2022 года – 5 789 руб. и практически совпала с прошлогодним периодом, — отмечает Петр Шкуматов. — Определенно, автомобилисты чувствуют свою выгоду, а значит будут и дальше поддерживать реформирование отрасли и цифровизацию. Уже в 2022–2023 годах около 70% полисов будут продаваться через интернет. Ещё более актуальным станет вопрос о развитии инструмента удаленного (цифрового) урегулирования убытков. Кризисные явления будут стимулировать переход на дистанционные формы как наиболее выгодные способы приобретения полисов и урегулирования убытков.

В целом одним из самых незащищенных мест рынка ОСАГО в кризис оказалось урегулирование убытков – один из важнейших вопросов для любого автомобилиста. Стремительное изменение курса валют в сочетании с санкционными рисками привело одновременно к дефициту запасных частей и росту их стоимости в среднем на 30-40%. Вместе с тем страховые компании находятся в жестких временных рамках не только по урегулированию убытков, но и определению стоимости запасных частей. Она прописана в специальных справочниках, которые РСА обновляет каждые 3 месяца. Слишком стремительный и непредсказуемый рост цен не может быть в них учтен.

Страховщикам придется оперативно реагировать в условиях изменяющегося рынка, чтобы качество ремонта при натуральном возмещении и размер финансовой выплаты при денежном были удовлетворительными. Имеет смысл уйти от бренда к качеству и начать осуществлять ремонт неоригинальными запчастями. Также вне зависимости от кризиса важно отменить износ (амортизацию) при денежной выплате: когда выплаты по запасным частям выровняются, ремонт начнет занимать все большую долю в способах возмещения ущерба, — считает Петр Шкуматов.

Эксперт уверен, что популярность натурального возмещения вырастет в разы, как только автомобилисты поймут, что страховые компании предлагают действительно качественный сервис по ремонту автомобилей с гарантированными параметрами и показателями. Согласно вышеупомянутому исследованию РОМИР, 32% автовладельцев выбрали бы натуральное возмещение, попади их автомобиль в аварию, а по данным АИС ОСАГО доля направлений на ремонт в январе-февраля 2022 года составила 7% против 10% в 2020.

Источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»

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