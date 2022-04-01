Эксперты: апартаменты могут признать арендным жильем

То, что апартаменты могут признать арендным жильем, не исключает глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По мнению парламентария, это позволит сдавать и регистрировать в них людей на длительное время. Он поясняет, что речь не идет о приравнивании апартов с квартирами (в этом случае не избежать многочисленных судебных исков).

Мы ищем решения, которые удовлетворят всех. Одним из вариантов могло бы стать признание апартаментов арендным жильем. В частности, дать право для арендного жилья устанавливать цены на услуги ЖКХ, – цитирует ТАСС парламентария.

В этом случае регионы могли бы самостоятельно определять налоговые ставки. Это новый поворот, говорят эксперты, в попытке решить проблему. Напомним, законопроект о статусе апартаментов, где, среди прочего, предусмотрено строительство МФК, в которых будут и жилые, и нежилые помещения, был одобрен комитетом Госдумы по строительству и ЖКХ осенью 2021 года. Были и другие подобные инициативы.

Находящийся на рассмотрении Госдумы законопроект о многофункциональных зданиях с жилыми помещениями разрешит ряд проблем, возникавших у собственников апартаментов, касающихся налогообложения, возможности постоянной регистрации, применения исполнительского иммунитета, а также обеспечения социальной инфраструктуры. В то же время указанный законопроект не предусматривает ретроспективного действия, таким образом, инициатива не распространяется на уже существующие здания с апартаментами, — говорит юрист практики разрешения споров Rightmark Group Таисия Ларина.

Источник: NSP.Ru

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