Эксперты Автотеки рассказали, владельцы каких авто реже других нарушают ПДД в Крыму

Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали историю авто, которые продавались на платформе в Крыму за последний год, и выяснили, на каких из них числится меньше всего штрафов. Самыми «законопослушными» оказались водители LADA Granta.

Среди марок с наименьшим процентом штрафов лидировала японская Toyota: в истории 50,5% автомобилей не зафиксированы нарушения ПДД. Второе место занимает BMW (46,4%), а третье — LADA с долей 42,8%. На четвертом месте Nissan (41,2%), а закрывает пятерку корейский Hyundai с 41,1%.

Отечественная LADA Granta заняла первое место по доле машин без штрафов среди конкретных моделей (43,8%). Также в числе автомобилей, владельцы которых реже всего нарушают правила, оказались Hyundai Solaris (41,2%), Kia Rio (41,1%), Skoda Octavia (36,3%) и Volkswagen Polo (36,2%).

Интересно, что в топ-10 по России в основном попали не самые массовые автомобили. Их владельцы более избирательно подходят к покупке машины и аккуратнее – к ее эксплуатации. В рейтинге также присутствуют и популярные современные модели, оснащенные электронными ассистентами, которые помогают водителям следить за дорожной ситуаций, что снижает число нарушений. Однако ни одна система не может обеспечить их полное отсутствие, поэтому перед покупкой авто с пробегом необходимо изучить его историю и убедиться в отсутствии неоплаченных штрафов, ведь из-за них на машину могут наложить ограничения. Проверить это можно с помощью отчета Автотеки: в нем собраны данные о прошлом автомобиля, в том числе штрафы и даже задолженности за проезд по платным дорогам, находящимся под управлением «Автодора», – прокомментировал Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки.

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