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Иллюстрация: pxhere.com

Эксперты: Банк России снизил прогноз по росту ипотеки в 2022 году до 10-15%

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:15 22.04.2022

Ипотечное кредитование в России пока не снижает темпов: в марте, по предварительным данным, оно выросло на 2,1% по сравнению с 2,2% в феврале, говорится в обзоре ЦБ РФ «О развитии банковского сектора».

Рост ипотеки в марте произошел благодаря росту выдач в рамках двух основных государственных ипотечных программ (со 127 до 211 млрд рублей), а также одобренным ранее заявкам, объяснил ЦБ. Объем выдачи рыночной ипотеки пока сократился незначительно (ориентировочно на 10-15%) и, по предварительным данным, за март составил около 300 млрд рублей. Объем выдачи семейной ипотеки в марте вырос до 112 млрд рублей (с 76 млрд рублей в феврале), льготной ипотеки под 7% — до 99 млрд рублей (с 51 млрд рублей), — сообщает Интерфакс-Недвижимость.

Модификация льготной программы ипотеки (повышение ставки с 7% до 12% и увеличение суммы кредита для регионов с высокими ценами на жилье до 12 млн рублей и до 6 млн рублей для всех остальных регионов), по мнению ЦБ, окажет нейтральное воздействие на ежемесячный объем выдач.

«С учетом планируемого завершения льготной ипотеки к 1 июля можно ожидать заметного замедления ипотеки уже во втором полугодии, тем не менее поддержку окажет семейная ипотека, лимит по которой будет достаточен для обеспечения спроса в этом году», — полагает регулятор.

Банк России прогнозирует замедление темпов прироста ипотеки в 2022 году до 10-15% с увеличения на 26,7% в 2021 году. Согласно февральскому прогнозу, ЦБ ожидал роста ипотеки в 2022 году на 15-19%.

Источник: Интерфакс-Недвижимость

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