Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Эксперты: банки чаще прощают заёмщикам штрафы за просрочку
Новости Республики
Эксперты: банки чаще прощают заёмщикам штрафы за просрочку
фото: Andrii Yalanskyi / Shutterstock.com

Эксперты: банки чаще прощают заёмщикам штрафы за просрочку

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:10 25.09.2025

Банки всё чаще отменяют штрафы за просрочку кредитов, рассказали газете «Известия» в Объединённом кредитном бюро. В первом полугодии доля таких случаев увеличилась до 0,6–1,25%. Ранее она не превышала 0,1%. При этом банки не начисляют проценты в 36% случаев. Год назад доля таких случаев составляла 20%.

Для банков отмена штрафов, начисленных за просрочку — это инструмент достижения договорённости с должником, объяснил директор клиентского сервиса и взыскания Банка «Дом.РФ» Кирилл Малиновский. В пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств отмечают, что рынок переходит к экологичному взысканию долгов с индивидуальным подходом к клиентам. Люди договариваются кредитором, чтобы избежать банкротства. В итоге заёмщик может вернуться в график платежей, а банк будет получать регулярные выплаты.

По словам Евгения Лазарева из Народного фронта «За права заёмщиков», банки часто не начисляют штрафы, где погашена большая часть основного долга. Банке не выгодно продавать или взыскивать такой долг. Более рациональное решение — пойти навстречу клиенту. Эксперт подчеркнула, что банки не обязаны идти на уступки заёмщикам, рассчитывать на это не стоит.

Прощение неустоек и штрафов помогает сократить объём просрочек, возникающих на раннем сроке, объяснил глава направления по развитию потребительского кредитования Инго Банка Дмитрий Долженко. Нередко стоимость судебных расходов и работы коллекторов превышают сумму штрафов, отметил руководитель аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

Узнайте больше:  НДС поднимут до 22%. Как это повлияет на рынок недвижимости - экспертное мнение

Лояльность банков может быть связана с резким ростом числа просрочек и стремлением избежать банкротств. По данным Центробанка, доля ипотеки с просрочкой платежа более чем на 90 дней по итогам первого полугодия достигла 1,1%, в автокредитовании доля просрочек — 4%. Люди стали чаще обращаться за реструктуризацией кредитов и предоставлением каникул. Число обращением по ипотечным каникулам выросло на 30%, до 6,5 тысяч. Количество обращений для реструктуризации кредитов выросло на 87%, до 1,5 млн.

При этом процент отказов в реструктуризации довольно большой — около 80%. Олег Абелев подчеркнул, что банки тщательно оценивают заёмщиков и идут навстречу только тем, у кого есть реальные шансы возобновить платежи.

Банки — не благотворительные организации, отметил эксперт. Есть большой пласт заёмщиков, которым реструктуризация кредита не поможет. При этом Абелев уверен, что либерализация политики банков в части реструктуризации кредитов продолжится.

источник: ЦИАН

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x