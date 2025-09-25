Эксперты: банки чаще прощают заёмщикам штрафы за просрочку

Для банков отмена штрафов, начисленных за просрочку — это инструмент достижения договорённости с должником, объяснил директор клиентского сервиса и взыскания Банка «Дом.РФ» Кирилл Малиновский. В пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств отмечают, что рынок переходит к экологичному взысканию долгов с индивидуальным подходом к клиентам. Люди договариваются кредитором, чтобы избежать банкротства. В итоге заёмщик может вернуться в график платежей, а банк будет получать регулярные выплаты.

По словам Евгения Лазарева из Народного фронта «За права заёмщиков», банки часто не начисляют штрафы, где погашена большая часть основного долга. Банке не выгодно продавать или взыскивать такой долг. Более рациональное решение — пойти навстречу клиенту. Эксперт подчеркнула, что банки не обязаны идти на уступки заёмщикам, рассчитывать на это не стоит.

Прощение неустоек и штрафов помогает сократить объём просрочек, возникающих на раннем сроке, объяснил глава направления по развитию потребительского кредитования Инго Банка Дмитрий Долженко. Нередко стоимость судебных расходов и работы коллекторов превышают сумму штрафов, отметил руководитель аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

Лояльность банков может быть связана с резким ростом числа просрочек и стремлением избежать банкротств. По данным Центробанка, доля ипотеки с просрочкой платежа более чем на 90 дней по итогам первого полугодия достигла 1,1%, в автокредитовании доля просрочек — 4%. Люди стали чаще обращаться за реструктуризацией кредитов и предоставлением каникул. Число обращением по ипотечным каникулам выросло на 30%, до 6,5 тысяч. Количество обращений для реструктуризации кредитов выросло на 87%, до 1,5 млн.

При этом процент отказов в реструктуризации довольно большой — около 80%. Олег Абелев подчеркнул, что банки тщательно оценивают заёмщиков и идут навстречу только тем, у кого есть реальные шансы возобновить платежи.

Банки — не благотворительные организации, отметил эксперт. Есть большой пласт заёмщиков, которым реструктуризация кредита не поможет. При этом Абелев уверен, что либерализация политики банков в части реструктуризации кредитов продолжится.

источник: ЦИАН