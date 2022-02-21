Эксперты: банки не спешат упрощать оформление налоговых вычетов

В прошлом году, Российская газета , был принят закон об упрощенном порядке оформления налоговых вычетов при покупке жилья. Однако пока большинству покупателей придется оформлять возврат налогов в прежнем порядке.

Упрощенный порядок предполагает, что покупателю не нужно идти в налоговую инспекцию, заполнять декларацию, собирать документы, подтверждающие право на вычет, говорит эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова. Федеральная налоговая служба (ФНС) должна получить информацию о сделке, собрать сведения о вычете и отправить в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС готовое заявление. Покупателю остается подписать его. При этом сроки перечисления денег сокращаются с четырех до полутора месяцев.

Но воспользоваться этой схемой можно, если банк, через который проходила покупка жилья, подключился к системе ФНС.

Пока в перечне таких банков только ВТБ, однако СберБанк уже сообщает о создании новых сервисов по обслуживанию покупателей квартир в соответствии с новым законом, — говорит научный руководитель отделения допобразования факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Елена Иванкина.

В Промсвязьбанке сообщили, что рассматривают возможность запуска такого сервиса. Во втором квартале планирует подключиться к системе ФНС и банк «Открытие». Остальные банки из топ-10 по объемам выдачи ипотеки на запросы «РГ» не ответили.

Любой системе требуется время на обкатку и ресурсы для ее внедрения. Участие в данной системе обмена — добровольное, отмечает Анисимова. Каких-либо штрафов за неподключение к системе для банков не предусмотрено, сроков, в течение которых необходимо подключиться, не установлено.

Явного интереса и выгоды для банков в подключении к системе не наблюдается, — отмечает она. — Напротив, сотрудникам потребуется выделять дополнительное время на эту работу.

Наконец, банки предоставляют услугу заполнения налоговых деклараций на все возможные вычеты за деньги: это может быть еще одной причиной неспешности их подключения к системе ФНС.

Кроме того, пик востребованности этой опции еще не настал, говорит эксперт. В последнее время большое количество сделок заключалось на приобретение строящегося жилья по льготной ипотеке. А получить имущественный вычет на новостройку можно только после завершения ее строительства и оформления права собственности.

Если квартира приобреталась на самой начальной стадии строительства, то сроки ожидания права собственности могут превышать три года. В этом случае у банков с момента выдачи кредита более чем достаточно времени для подключения к системе обмена данными до того момента, когда гражданин сможет воспользоваться своим правом на имущественный вычет, — считает Анисимова.

Если банк, через который проходила сделка, еще не подключился к системе, то оформлять вычет придется в прежнем порядке — самостоятельно заполнять документы и подавать их в налоговую инспекцию.

Вычет предоставляется на сумму до 2 млн рублей при покупке или строительстве жилья и до 3 млн рублей, пошедших на проценты при покупке жилья в ипотеку, напоминает юрист Мария Омельченко. То есть можно вернуть 260 тысяч и 390 тысяч рублей соответственно. Если стоимость жилья менее 2 млн, то «остаток» вычета можно позже перенести на другие объекты недвижимости. Если уплаченные покупателем за год налоги менее суммы, которую должны вернуть, то оформлять налоговый вычет можно на протяжении нескольких лет, пока не будет выбрана вся сумма. Для получения вычета необходимо представить в налоговую службу декларацию 3-НДФЛ, справку о доходах от работодателя, а также документы о покупке, о правах на жилье и некоторые другие.

Тем временем

Налог на вырост

В 2021 году федеральный бюджет получил 82,7 млрд рублей за счет повышенного налога на доходы россиян свыше 5 млн рублей в год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Издание отмечает, что больше половины этой суммы — 44,47 млрд рублей — было собрано в Москве. В тройке также Санкт-Петербург (7,59 млрд) и Московская область (4,26 млрд). В десятку регионов-лидеров также вошли Челябинская и Свердловская области, Татарстан и Дагестан, Краснодарский край, а также Мурманская и Самарская области.

Число плательщиков повышенной ставки НДФЛ в налоговой службе не раскрывают.

Повышенный налог на доходы свыше 5 млн рублей в год действует в России с 1 января 2021 года. Подобные доходы облагаются НДФЛ по ставке 15%. При этом закон не распространяется на единовременные доходы (например, на продажу имущества, кроме ценных бумаг, или на страховые выплаты).

Все собранные в рамках закона средства государство направляет на лечение детей с тяжелыми, хроническими и редкими заболеваниями.

Источник: Российская газета (автор Михаил Загайнов)

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