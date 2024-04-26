Эксперты: что изменится для собственников недвижимости в мае

Ряд изменений произойдёт в российских законах в мае 2024 года. Эксперты Домклик рассказывают, что нужно знать собственникам недвижимости.

Россиян дополнительно защитят от коллекторов при задолженностях за ЖКУ

С мая коллекторам запретят передавать долги за жилищно-коммунальные услуги граждан, проживающих в квартирах по договору социального найма.

Привлекать коллекторов к возврату долгов за ЖКУ уже нельзя управляющим компаниям, товариществам собственников, жилищным кооперативам, ресурсоснабжающим организациям и региональным операторам по обращению с ТКО.

По новому закону в этот список войдут и наймодатели социального жилья. Если они попытаются продать коммунальные долги коллекторам, сделку признают ничтожной.

Владельцы участков в СНТ смогут бесплатно проводить до них газ

Владельцы участков в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) с мая смогут бесплатно проводить до них газ.

Согласно изменениям, газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков в СНТ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. На домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы.

Заявку на подключение может подать как собственник дома с участком, так и председатель СНТ. При этом решение о догазификации должно принять общее собрание членов товарищества. Его протокол нужно приложить к заявке.

Завершается срок подачи декларации о доходах с продажи жилья или его сдачи в аренду

Жителям России нужно подать декларацию о доходах (3-НДФЛ), полученных от продажи или сдачи в аренду недвижимости, для расчёта налога до 2 мая 2024 года включительно.

Это не касается тех, кто подаёт 3-НДФЛ для получения налогового вычета.

Напомним, что форма декларации 3-НДФЛ изменилась, и на старом бланке отчёт не примут. Скачать актуальный образец можно на сайте Федеральной налоговой службы.

Подавать декларацию для уплаты налога не нужно тем, кто продал жильё или земельный участок меньше чем за 1 млн рублей; продал гараж или машино-место меньше чем за 250 тыс. рублей; семьям с двумя и более детьми, получившим доход от проданного в 2023 году жилья.

При сдаче жилья в аренду декларацию подают только те, кто не зарегистрирован как самозанятый.

Сами налоги нужно уплатить до 15 июля 2024 года.

источник: Домклик