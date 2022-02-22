Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Эксперты: дачная амнистия набирает популярности

crimeapress_news



реклама в крыму
Дачная амнистия - тонкости процесса
иллюстрация: открытые источники

Эксперты: дачная амнистия набирает популярности

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:47 22.02.2022

Вдвое больше объектов, отмечает Российская газета, зарегистрировал Росреестр по дачной амнистии в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Проведен государственный кадастровый учет и регистрация прав 261 тысячи объектов индивидуального жилищного строительства, это на 128% больше, чем годом ранее, когда было зарегистрировано 114,3 тысячи, сообщает пресс-служба Росреестра.

Активнее всего дома регистрировали в Свердловской области (14,3 тысячи), Татарстане (13,2 тысячи), Ставропольском крае (12,3 тысячи), Белгородской (10,4 тысячи) и Иркутской (9,4 тысячи) областях.

В ведомстве связывают это с упрощением постановки жилых домов на учет. В конце 2020 года был принят закон, распространивший «дачную амнистию» на дома на участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в населенных пунктах. Их, как и дачи, разрешили регистрировать на основании только техплана и документа о правах на землю, без уведомления властей о начале и окончании строительства. Такой порядок действует до марта 2026 года. Ранее эксперты связывали рост числа зарегистрированных домов с запущенной в 2021 году программой газификации. Подать заявку на бесплатное подключение газа можно, только имея оформленные документы на дом.

Узнайте больше:  Эксперты: банки не спешат упрощать оформление налоговых вычетов

Источник: Российская газета

О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.

Квартиры в новостройках могут существенно подорожать. Причина - поручение В.Путина к Минстрою


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.