Эксперты: динамика нотариальных тарифов уступает темпам роста потребительских цен﻿

Сравнение темпов изменения нотариальных тарифов за последние пять лет с таким показателем, как индекс потребительских цен, наглядно показало — стоимость нотариальных действий растет медленнее общего уровня цен в стране. Рассчитанный индекс нотариального тарифа позволяет сделать объективные выводы. При этом в отдельные периоды динамика прироста нотариальных тарифов и вовсе в разы отставала от скорости роста цен на различные товары и услуги. Предварительный анализ ситуации в 2025 году также подтвердил тенденцию: стоимость обращения за социально значимыми и наиболее востребованными нотариальными действиями уступила по темпам прироста ценам на юридические услуги в целом, а также на услуги в других важных и социально значимых сегментах гражданского оборота.

Чтобы объективно оценить, как меняется стоимость чего-либо в течение года или нескольких лет, недостаточно сравнить лишь конечные цены на товары или услуги в разные периоды времени. Сами деньги также имеют свойство обесцениваться, и, безусловно, 1000 рублей в 2020 и в 2025 годах — совершенно разные величины с точки зрения их покупательной способности. В экономике учитывается целый ряд показателей, многие из которых коррелируют друг с другом и позволяют рассчитать разного рода индексы. Одним из самых известных и широко применяемых в мире является индекс потребительских цен. Именно он позволяет оценить, как объективно отражается на потребителе изменение цен на товары и услуги, в т.ч. с учетом реального спроса, тем самым увидеть темпы реальной инфляции применительно к конкретному продукту. Такую методику справедливо применить и для анализа динамики изменения нотариальных тарифов, рассчитав для них индекс по формуле, аналогичной той, что использует Росстат для определения индекса потребительских цен.

Прежде всего, показательным оказалось сравнение индекса нотариальных тарифов и индекса потребительских цен за период 2020 — 2024 гг. Средний уровень цен в стране по итогам этих четырех лет вырос более чем на 37%, в то время как средняя стоимость нотариального действия — всего на 23%. То есть темпы прироста стоимости нотариальных действий оказались в полтора раза ниже. Стоит отметит, что именно на эти годы сперва пришелся период пандемии коронавируса и связанные с ним социально-экономические ограничения, позднее началась СВО, против нашей страны были введены масштабные экономические санкции. Несмотря на все трудности в экономической и социальной сферах, динамика изменения нотариальных тарифов осталась в адекватном диапазоне и, более того, уступила по показателям прироста индексу потребительских цен. При этом в 2024 году уже действовал новый порядок расчета региональной составляющей нотариального тарифа. Результаты объективного анализа подтверждают, что обновленная тарифная система сделала обращение к нотариусу еще более доступным.

Интересно, что при сравнении 2024 и 2023 гг. прирост индекса нотариального тарифа оказывается втрое меньше прироста общего индекса потребительских цен: 3% против 9,5% соответственно. Сопоставляя индекс нотариального тарифа с конкретными и широко востребованными услугами из перечня Росстата за указанный период, можно заметить, что разница в отставании становится еще более значительной. Так, при значении нотариального индекса 103% индекс на услуги мобильной связи превысил отметку в 126%, индекс на почтовые и курьерские услуги оказался на уровне 113,5%, индекс на консультацию юриста по семейным вопросам — 111,4%. Таким образом, темпы прироста стоимости нотариального действия оказались ниже в четыре и более раз.

Что важно, при расчете индекса нотариального действия не учитывались льготы, с применением которых ежегодно совершается порядка 10-15% всех нотариальных действий в стране. Таким образом, реальный индекс нотариального тарифа оказывается еще ниже расчетного.

Значимым фактором сохранения низких величин нотариальных тарифов в период 2020-2024 гг. стало искусственное сдерживание действующих ставок по инициативе самого нотариального сообщества. Руководствуясь принципом обеспечения доступности квалифицированной юридической помощи для всех категорий граждан и учитывая социальные реалии, нотариат избегал резкого повышения стоимости нотариального действия несмотря на инфляционные факторы и в ущерб обеспечения самофинансирования нотариальной деятельности.

Поэтому в 2025 году размеры нотариальных тарифов все же были приведены в соответствие с формулой, которая установлена законом для их расчета. В связи с этим индекс нотариальных тарифов приблизился к общему значению индекса потребительских цен, приведенному Росстатом на январь 2025 года. При этом, если сравнить индекс нотариального тарифа с индексами ряда социально значимых и важных для каждого гражданина услуг, то прирост стоимости нотариальных действий вновь оказался заметно ниже. Так, рост общих цен на юридические услуги опережают тарифы нотариусов на 1,5%, абонентская плата за мобильную связь — на 5%, а расценки на услуги банков — и вовсе на 16%.

Эти данные вновь доказывают, что установленная законом формула расчета нотариального тарифа не просто экономически обоснована, но и обеспечивает социальную доступность нотариальных действий.

Тем более, что показатели индекса нотариального тарифа также не учитывают предоставляемые нотариатом льготы, объем которых значительно вырос в 2024-2025 гг. за счет расширения льготных категорий граждан в лице участников СВО, приравниваемых к ним лиц и членов семей военнослужащих.

Полученные данные наглядно демонстрируют: все последние годы динамика стоимости нотариальных действий заметно отставала от темпов роста потребительских цен в целом по стране. В текущем году тенденция сохраняется, что вновь подчеркивает социальную ориентированность нотариата и закрепление за нотариусом статуса самого доступного юриста для населения.

В основу индекса нотариального тарифа, согласно методике, используемой Росстатом для индекса потребительских цен, легли конечная стоимость нотариальных действий в 2020-2025 годах и количество обращений за ними в выбранные периоды. Базой для расчета стали социально значимые нотариальные действия: доверенности от физических лиц, свидетельствование подлинности подписи физлица и супружеские согласия на сделку. Дополнительно в индексе были учтены и широко востребованные нотариальные действия, такие как алиментное соглашение и брачный договор.

Источник: сайт Федеральной нотариальной палаты