Эксперты: для анализа цен на жильё хотят создать специальную комиссию

Цены на жильё в последние годы заметно выросли. Эксперты связывают это с ростом себестоимости строительства, высоким спросом на жильё в период действия массовой льготной ипотеки, а также с растущими аппетитами застройщиков.

По мнению участников дискуссии, рынку недвижимости нужен системный анализ ценообразования. Эксперты подчеркнули, что на формирование стоимости «квадрата» жилья в первую очередь должен влиять конечный потребитель. Они полагают, что удорожание стройматериалов — не основная причина роста цен на жильё. Повышение цен обусловлено «прочими затратами» и другими факторами.

Доля строительных затрат в себестоимости «квадрата» к 2024 году снизилась до 27%. При этом доля «прочих затрат» и прибыли девелоперов достигла 54%. Исполнительный директор аналитической компании «СМ Про» Евгений Высоцкий подчёркивает, что расходы категории «прочее» непрозрачны, девелоперы не стремятся делиться этими данными.

Создание межведомственной комиссии по контролю цен на жильё позволит выявлять причины подорожания новостроек, быстро реагировать на экономические изменения, предотвращать серьёзные колебания цен и готовить адресные корректирующие меры, считают авторы инициативы. Резолюцию с этим предложением направили представителям Минпромторга, Росстата, ФАС, Росстандарта и других федеральных ведомств.

В состав комиссии войдут представители профильных министерств и ведомств, члены Общественной палаты, представители Госдумы, научного сообщества и СМИ, отраслевых союзов и ассоциаций.

источник: ЦИАН