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Эксперты: для анализа цен на жильё хотят создать специальную комиссию
иллюстрация: ЦИАН

Эксперты: для анализа цен на жильё хотят создать специальную комиссию

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:13 07.03.2025

Эксперты предложили создать комиссию при правительстве, которая будет следить за ценами на жилье и анализировать их динамику, пишет «Российская газета». Предполагается, что комиссия определит причину роста стоимости жилья и предложит меры, сдерживающие рост цен. Инициативу обсудили в ходе Сибирской строительной недели в феврале.

Цены на жильё в последние годы заметно выросли. Эксперты связывают это с ростом себестоимости строительства, высоким спросом на жильё в период действия массовой льготной ипотеки, а также с растущими аппетитами застройщиков.

По мнению участников дискуссии, рынку недвижимости нужен системный анализ ценообразования. Эксперты подчеркнули, что на формирование стоимости «квадрата» жилья в первую очередь должен влиять конечный потребитель. Они полагают, что удорожание стройматериалов — не основная причина роста цен на жильё. Повышение цен обусловлено «прочими затратами» и другими факторами.

Доля строительных затрат в себестоимости «квадрата» к 2024 году снизилась до 27%. При этом доля «прочих затрат» и прибыли девелоперов достигла 54%. Исполнительный директор аналитической компании «СМ Про» Евгений Высоцкий подчёркивает, что расходы категории «прочее» непрозрачны, девелоперы не стремятся делиться этими данными.

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Создание межведомственной комиссии по контролю цен на жильё позволит выявлять причины подорожания новостроек, быстро реагировать на экономические изменения, предотвращать серьёзные колебания цен и готовить адресные корректирующие меры, считают авторы инициативы. Резолюцию с этим предложением направили представителям Минпромторга, Росстата, ФАС, Росстандарта и других федеральных ведомств.

В состав комиссии войдут представители профильных министерств и ведомств, члены Общественной палаты, представители Госдумы, научного сообщества и СМИ, отраслевых союзов и ассоциаций.

источник: ЦИАН

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